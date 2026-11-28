Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Năm 2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác đảng, công tác chính trị, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của đơn vị.

Nổi bật là công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng được triển khai nền nếp, hiệu quả; 100% cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên được học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.

Kết quả giáo dục chính trị đạt 98,5% nội dung chương trình, 100% quân số kiểm tra đạt yêu cầu. Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được chú trọng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh được tăng cường; nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được duy trì nghiêm túc. Trong năm, đã tham mưu ban hành nhiều nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; kết nạp 20 đảng viên mới; kiện toàn 14 cấp ủy với 17 cấp ủy viên.

Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai chặt chẽ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Đặc biệt, công tác dân vận tiếp tục là điểm sáng với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở. Trong năm, đơn vị đã vận động, phối hợp trao tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết trị giá hơn 1,8 tỷ đồng, hơn 16.500 suất quà trị giá trên 4,85 tỷ đồng, 587 suất học bổng, 92 xe đạp cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.000 lượt người. Cán bộ, chiến sĩ còn đóng góp hơn 2.300 ngày công lao động giúp Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống…

Năm 2027, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, giáo dục truyền thống; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác dân vận, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Đỗ Quang Thấm yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; chủ động đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; duy trì nghiêm nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); duy trì hiệu quả các mô hình, chương trình, việc làm giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại khu vực biên giới.