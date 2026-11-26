Quang cảnh hội nghị

Đại tá Bùi Đại Hải - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên tổ chức đảng các cấp, đại diện tổ chức quần chúng trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng.

Năm 2026, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn trên vùng biển Tây Nam, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt hoạt động CTĐ, CTCT, có nhiều đổi mới, sáng tạo, sát với thực tiễn nhiệm vụ.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, củng cố ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, đơn vị an toàn tuyệt đối. Bộ Tư lệnh Vùng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được Cảnh sát biển Việt Nam đề nghị tặng Cờ thi đua Bộ Quốc phòng.

Đại tá Bùi Đại Hải - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu kết luận hội nghị

Nổi bật, công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai linh hoạt, hiệu quả, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số. Công tác tuyên truyền về biển, đảo, chống khai thác IUU và các hoạt động của đơn vị được tăng cường với hơn 1.600 lượt tin, bài, phóng sự đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ Tư lệnh Vùng đã phối hợp tổ chức 8 phiên tòa giả định tuyên truyền về chống khai thác IUU. Công tác xây dựng Đảng được duy trì nghiêm túc; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng không ngừng được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, rèn luyện đảng viên được thực hiện chặt chẽ, góp phần xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội thao xử lý tình huống công tác tư tưởng, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong đợt sinh hoạt chính trị “Chỉnh huấn” thực hiện Chỉ thị số 76/CT-BQP ngày 28/4/2026 của Bộ Quốc phòng.

Hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, nhất là tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và chống khai thác IUU được tiến hành chủ động, hiệu quả.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên sâu sát, nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, an tâm công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách hậu phương Quân đội được thực hiện đúng quy định; các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân phát huy tốt vai trò trong xây dựng cơ quan, đơn vị.

Đại tá Bùi Đại Hải - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng danh hiệu “Tổ chức Đoàn vững mạnh tiên tiến” năm 2026 cho các tập thể.

Cùng với đó, công tác dân vận tiếp tục được triển khai sâu rộng, hướng về địa bàn ven biển, hải đảo với nhiều hoạt động thiết thực. Trong năm, đơn vị đã tổ chức 6 chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, trao tặng gần 450 suất quà, tổng số tiền 450 triệu đồng; nhận đỡ đầu 6 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; năm học 2025-2026, Bộ Tư lệnh Vùng phối hợp với các địa phương tổ chức 5 cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, thu hút gần 80.000 học sinh tham gia.

Góp phần chăm lo đời sống Nhân dân, tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Thái Dương - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng danh hiệu “Cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu”, “Đoàn viên xuất sắc tiêu biểu” năm 2026 cho các cá nhân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Bùi Đại Hải - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.

Tập trung xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; nâng cao hiệu quả CTĐ, CTCT trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, nhất là tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và chống khai thác IUU.

Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, dân vận, chính sách; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, quyết tâm xây dựng Bộ Tư lệnh Vùng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao năm 2027.