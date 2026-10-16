Công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tập trung đẩy mạnh

Gia đình người dân tộc Nùng sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: NGUYỄN MINH

Chăm lo chu đáo, đồng đều cho đồng bào dân tộc thiểu số

Cũng theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, cộng đồng người Hoa, Khmer, Chăm và Chơ Ro là 4 dân tộc có dân số đông và sinh sống tập trung thành cộng đồng. Mỗi dân tộc là một nét riêng, góp phần làm nên bản sắc đa dạng của TP. Hồ Chí Minh.

Việc đổi mới công tác dân vận đã và đang được TP. Hồ Chí Minh tích cực triển khai để đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới. Với đặc thù bà con dân tộc thiểu số sinh sống đan xen tại nhiều nơi trên địa bàn Thành phố, bà con cần được quan tâm, chăm lo chu đáo đồng đều cả về khía cạnh kinh tế, văn hóa, giáo dục, đến đời sống tinh thần.

Việc triển khai hiệu quả công tác dân vận sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội; cũng như góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh…

Ngay từ đầu năm 2026, UBND TP.Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 236-KL/TW ngày 15/01/2026 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 08/5/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo kế hoạch, Thành phố đặt mục tiêu quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 49-CT/TW, Kết luận số 236-KL/TW, Kế hoạch số 69-KH/TU đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức từ Thành phố đến cơ sở; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây được xác định là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, thường xuyên, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng và Nhà nước.

Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc triển khai Kế hoạch nhằm bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát địa bàn, tôn trọng và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân; gắn công tác dân vận với định hướng, kiến tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, đảm bảo sự phối hợp nghiêm túc, kịp thời, chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và gây mất ổn định an ninh, trật tự.

Tích cực thực hiện theo Kế hoạch, từ đầu năm 2026 đến nay, UBND nhiều xã, phường, đặc khu của TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đồng thời với đó là tăng cường công tác dân vận, đối thoại với Nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền và lồng ghép công tác dân vận với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tăng cường công tác dân vận, đối thoại với Nhân dân. Ảnh: MINH NGUYỄN

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, sở ngành

Một yêu cầu quan trọng được đặt ra đối với các sở, ngành Thành phố, UBND cấp xã là phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác dân vận, nhân rộng các mô hình, điển hình hiệu quả; kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành chính sách, chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương, từng dân tộc.

Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Công tác dân vận được gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh; góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về vấn đề dân tộc, tôn giáo.

Thành phố sẽ tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc; triển khai Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026-2030.

Đáng chú ý, để gia tăng hiệu quả, UBND TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, tăng cường đối thoại với Nhân dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng, không để phát sinh các điểm nóng về an ninh, trật tự.

Theo chức năng, nhiệm vụ, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Hồ Chí Minh đã và đang tập trung triển khai các chủ trương, chính sách của Trung ương và Thành phố về công tác dân tộc, tôn giáo; tham mưu thực hiện các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 - 2035 và các chính sách đặc thù chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, tăng cường phối hợp thực hiện công tác dân vận, bảo đảm quyền bình đẳng giữa các dân tộc, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh, góp phần nâng cao đời sống đồng bào và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sở Dân tộc và Tôn giáo luôn xác định công tác dân tộc không chỉ là thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, mà là một hành trình lâu dài cùng sự vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đó là quá trình kiến tạo cơ hội, tạo dựng môi trường phát triển bình đẳng, để mỗi đồng bào dân tộc thiểu số đều có thể tự tin hòa nhịp vào sự phát triển năng động của Thành phố. Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hồ Chí Minh

Thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Sở Nội vụ đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn, quy hoạch và sử dụng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số giai đoạn 2022-2030; chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác dân tộc, phát triển cán bộ tại chỗ và cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số.

Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc; phát triển hạ tầng, nền tảng số; đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và đồng bào dân tộc thiểu số; cũng như nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp phục vụ công tác dân tộc và dân vận.

Phát huy vai trò của mình, Sở Giáo dục và Đào tạo đã và đang tập trung thực hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh là dân tộc thiểu số và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Sở cũng đẩy mạnh triển khai các chính sách giáo dục đối với học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng giáo dục, khuyến học, khuyến tài; phối hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa các dân tộc trong nhà trường.

Còn Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh đang tiến hành triển khai chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan đầu tư, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tại địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục tổ chức thực hiện công tác sưu tầm, bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc thiểu số; nỗ lực thực hiện các giải pháp bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, lễ hội truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp và các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao đời sống văn hóa của bà con./.