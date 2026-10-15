Công tác dân vận với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

96 năm xây dựng và trưởng thành

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức sâu sắc rằng cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân; sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ sự gắn bó mật thiết với Nhân dân, từ khả năng tập hợp, tổ chức và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc. Tháng 10/1930, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, những chủ trương về vận động quần chúng, xây dựng các tổ chức đoàn thể cách mạng được xác định, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của hệ thống tổ chức làm công tác vận động quần chúng của Đảng. Ngày 15/10/1930 trở thành dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, gắn với truyền thống công tác dân vận của Đảng.

Đoàn đại biểu điển hình “Dân vận khéo” tỉnh Tuyên Quang thăm di tích Khấu Lấu - Vực Hồ (Tân Trào), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận”.

Tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Dân vận, Bộ Chính trị khóa VIII đã quyết định lấy ngày 15/10 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và Ngày Dân vận của cả nước. Từ đó đến nay, ngày 15/10 trở thành dịp để các cấp, các ngành, các địa phương nhìn lại kết quả công tác dân vận, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo; đồng thời tiếp tục bồi đắp trách nhiệm, tình cảm và ý thức phục vụ Nhân dân của mỗi cán bộ, đảng viên. 27 năm Ngày Dân vận của cả nước là 27 năm những giá trị truyền thống của công tác dân vận tiếp tục được khẳng định, vận dụng và phát triển trong điều kiện mới; là quá trình chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ tuyên truyền, vận động đơn thuần sang đối thoại, đồng hành, giải quyết những vấn đề thiết thực của Nhân dân.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Trong bối cảnh đó, công tác dân vận phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức và tổ chức thực hiện; gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai thực hiện, nhiều nhiệm vụ trực tiếp tại xã, phường, yêu cầu đối với công tác dân vận càng trở nên cụ thể và cấp thiết. Người dân cần được giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi hơn, được tiếp cận thông tin đầy đủ hơn, được lắng nghe và phản hồi kịp thời hơn. Những chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy, phát triển hạ tầng, quản lý đất đai, thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa và chuyển đổi số đều cần có sự đồng thuận, tham gia tích cực của Nhân dân.

Thực tiễn ở tỉnh Tuyên Quang cho thấy, công tác dân vận có vai trò quan trọng trong việc tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, nhất là trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 02 nghị quyết chuyên đề về công tác Dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; chỉ đạo phân công các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phụ trách, giúp đỡ các xã khu vực III của tỉnh. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy kịp thời ban hành các hướng dẫn công tác dân vận để triển khai đến cơ sở. Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phát huy phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tỉnh cũng đặt ra yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chính quyền số và trí tuệ nhân tạo trong tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, giúp người dân tiếp cận thông tin thuận lợi hơn. Đây là những định hướng có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự chuyển biến từ tư duy làm dân vận theo phương thức truyền thống sang phương thức chủ động, hiện đại, gần dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Năm 2026 cũng là năm đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tổ chức và hoạt động của công tác dân vận ở Trung ương và tỉnh Tuyên Quang. Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, ngày 28/8/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã công bố quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, quyết định thành lập Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng thời chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy (trước khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy và hợp nhất tỉnh là nhiệm vụ thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy), về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, các quyết định có hiệu lực từ ngày 01/9/2026. Đây không đơn thuần là sự thay đổi về tổ chức, mà còn đặt ra yêu cầu mới về tư duy, trách nhiệm và phương thức triển khai công tác dân vận.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh ngay sau khi được thành lập đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận đảm bảo kịp thời; chỉ đạo phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng trong tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng nắm bắt tình hình, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Phát huy truyền thống, quyết tâm thực hiện tốt công tác dân vận trong thời gian tới

Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và 27 năm Ngày Dân vận của cả nước là dịp để chúng ta tiếp tục khẳng định một chân lý đã được thực tiễn cách mạng Việt Nam kiểm nghiệm: sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ Nhân dân; sự nghiệp cách mạng chỉ có thể thành công khi có sự đồng tình, ủng hộ và tham gia tích cực của Nhân dân. Trong giai đoạn mới, công tác dân vận của tỉnh tiếp tục tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác dân vận, nhất là quan điểm Nhân dân là chủ thể, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy thành chương trình, kế hoạch công tác sát thực tiễn, rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận. Thực hiện nghiêm phương châm mọi chủ trương phải hướng tới lợi ích chính đáng của Nhân dân; mọi công việc phải được tổ chức công khai, minh bạch, có sự tham gia và giám sát của Nhân dân. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác dân vận, hướng về cơ sở, lấy địa bàn dân cư làm trọng tâm, lấy người dân làm chủ thể. Tăng cường đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời kiến nghị; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, thực hiện dân chủ ở cơ sở và xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân, vì Nhân dân phục vụ. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy quyền làm chủ và tinh thần chủ động, sáng tạo của Nhân dân. Nâng cao chất lượng Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng và nhân rộng các mô hình có hiệu quả thực chất, nhất là trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và củng cố đoàn kết trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, phong cách gần dân, trọng dân, trách nhiệm với dân; có kiến thức, kỹ năng, phương pháp công tác đáp ứng yêu cầu mới. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động và tổng hợp ý kiến Nhân dân, bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác, hiệu quả. Tập trung xây dựng Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh thực sự vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong toàn hệ thống chính trị; tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh.

96 năm truyền thống là niềm tự hào, đồng thời cũng là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với công tác dân vận. Truyền thống ấy chỉ thực sự được phát huy khi mỗi cán bộ, đảng viên luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết; khi mỗi chủ trương đều hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn của Nhân dân; khi mỗi việc làm đều góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, tôi tin tưởng rằng, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Tuyên Quang sẽ phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác dân vận; cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.

Trong không khí phấn khởi của những ngày tháng Mười lịch sử, kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2026) và 27 năm Ngày Dân vận của cả nước (15/10/1999 - 15/10/2026). Đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ làm công tác dân vận và những người hoạt động trong hệ thống dân vận, Mặt trận, Đoàn thể, Hội nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, ý nghĩa chiến lược của công tác dân vận; tự hào về truyền thống, tri ân những thế hệ cán bộ đi trước, đồng thời xác định rõ hơn trách nhiệm của mình trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và của tỉnh Tuyên Quang.

Vương Thúy Hằng

Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh