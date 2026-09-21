Công tác dân vận hướng mạnh về cơ sở, tạo đồng thuận trong Nhân dân

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (bên trái) tham dự Hội nghị

Theo báo cáo, trong quý III và 9 tháng năm 2026, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, công tác dân vận được các đơn vị chủ động triển khai hiệu quả. Hoạt động dân vận tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo; đồng thời tăng cường nắm tình hình, đối thoại, giám sát, phản biện xã hội và chăm lo an sinh xã hội.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị

Việc chuyển chức năng tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận cấp ủy sang Đảng ủy MTTQ Việt Nam cùng cấp được triển khai đồng bộ. Đến ngày 25/8/2026, 124 xã, phường, đặc khu đã hoàn thành bàn giao. Từ ngày 1/9, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh và MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã thực hiện chức năng tham mưu công tác dân vận theo phạm vi được giao, bảo đảm hoạt động liên tục.

Bà Đỗ Thị Quế Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận quý III, 9 tháng năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV

Công tác dân vận chính quyền tiếp tục gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong 9 tháng, các cấp đã tiếp 6.834 lượt với 7.564 công dân, 6.531 vụ việc; tiếp nhận 14.538 đơn, trong đó 9.719 đơn thuộc thẩm quyền. Đã giải quyết 320 đơn khiếu nại, 100 đơn tố cáo và xử lý 15/18 vụ việc phức tạp, kéo dài.

Đại tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục hướng mạnh về cơ sở. Trong 9 tháng, MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp, phản ánh 3.121 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; tổ chức 356 cuộc giám sát, 49 hội nghị phản biện xã hội, 111 diễn đàn “Tháng nghe dân nói” và phối hợp tổ chức 74 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Nội dung tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm, nhất là bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và tái định cư các dự án trọng điểm.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Các cuộc vận động, phong trào thi đua tiếp tục tạo sức lan tỏa. Toàn tỉnh triển khai 785 công trình, phần việc với tổng trị giá 359 tỷ đồng. Trong đó, Nhân dân đóng góp hơn 70 tỷ đồng, hiến 38.070 m² đất và 14.309 ngày công lao động. Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tiếp nhận hơn 25,4 tỷ đồng; cùng nguồn chuyển năm 2025 đã phân bổ 49,5 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 504 căn nhà Đại đoàn kết.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng yêu cầu thời gian tới, các đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện dân chủ ở cơ sở; chủ động nắm chắc tình hình Nhân dân, dư luận xã hội, nhất là các vấn đề liên quan đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, việc làm và an sinh xã hội để kịp thời tham mưu, xử lý ngay từ cơ sở.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị

Đồng thời, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động Nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chăm lo người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo và các địa bàn khó khăn.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Dân vận khéo”, rà soát, lựa chọn và nhân rộng những mô hình hiệu quả, gắn với giải quyết các vấn đề khó, phức tạp ở cơ sở; triển khai “Bình dân học vụ số”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh, trật tự. Đồng thời, chuẩn bị tổng kết công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2026 và xây dựng chương trình, nhiệm vụ năm 2027.

Quang cảnh hội nghị