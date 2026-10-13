Công tác chuẩn bị Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026

Luyện tập các tình huống báo động chiến đấu

Với tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, các cơ quan, đơn vị trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng đang tập trung triển khai đồng bộ các mặt công tác, sẵn sàng tham gia Hội thi, Hội thao với kết quả cao nhất.

Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu là dịp quan trọng nhằm đánh giá thực chất khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, chất lượng quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì hệ số kỹ thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tham gia Hội thi năm nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 có 3 tàu đại diện gồm: Tàu CSB 8005, CSB 4035 và CSB 3007.

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan.

Đơn vị quán triệt nghiêm kế hoạch, quy chế của Ban Tổ chức; xây dựng kế hoạch chuẩn bị cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, huy động sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương của các cấp, các ngành trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng.

Chủ động chuẩn bị, nâng cao chất lượng huấn luyện và bảo đảm kỹ thuật

Hướng tới Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu năm 2026, các tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đang tích cực ôn luyện, củng cố kiến thức chuyên môn, nâng cao trình độ và kỹ năng thực hành cho cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị kỹ thuật.

Nội dung huấn luyện tập trung vào các chuyên ngành hàng hải, máy tàu, điện tàu, thông tin; kỹ năng khai thác, sử dụng trang thiết bị; năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành, phối hợp, hiệp đồng giữa các bộ phận trong kíp tàu và khả năng xử trí tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Quá trình huấn luyện chú trọng kết hợp lý thuyết với thực hành, rèn luyện khả năng vận hành đồng bộ các hệ thống, nắm chắc chức trách, nhiệm vụ của từng vị trí.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những nội dung còn hạn chế, bảo đảm huấn luyện sát thực tế, đạt hiệu quả thiết thực.

Đại úy Nguyễn Văn Công, Thuyền trưởng tàu CSB 8005, Hải đoàn 42 cho biết: “Chúng tôi xác định tham gia Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu năm 2026 vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm của tập thể cán bộ, chiến sĩ trên tàu.

Đơn vị đang tập trung kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật, củng cố hệ thống sổ sách, hồ sơ và tích cực ôn luyện các nội dung theo quy định.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung Hội thi, Hội thao, góp phần vào thành tích chung của Bộ Tư lệnh Vùng”.

Đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật, mỗi khâu kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng đều được tiến hành tỉ mỉ, đúng quy trình.

Đại úy QNCN Hồ Văn Sơn - Nhân viên Máy tàu, tàu CSB 4035, Hải đội 422, Hải đoàn 42 chia sẻ: “Đối với nhân viên máy tàu, việc bảo đảm trạng thái kỹ thuật tốt cho tàu có ý nghĩa rất quan trọng.

Chúng tôi luôn chú trọng kiểm tra từng hệ thống, từng chi tiết máy móc, thực hiện đúng quy trình bảo quản, bảo dưỡng, chủ động phát hiện và khắc phục những bất thường.

Dù khối lượng công việc lớn, anh em luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau, tranh thủ thời gian hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn và sẵn sàng phục vụ Hội thi”.

Đẩy mạnh tuyên truyền, chỉnh trang cảnh quan, sẵn sàng cho Lễ khai mạc

Song song với công tác chuẩn bị tại các tàu, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cũng tích cực triển khai các phần việc phục vụ cho Lễ Khai mạc.

Trang trí các pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Trong đó, công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, củng cố cơ sở vật chất và xây dựng cảnh quan môi trường được quan tâm thực hiện đồng bộ.

Các cơ quan, đơn vị đã làm mới 45 pa-nô tuyên truyền, tu sửa hệ thống Hội trường, củng cố cảnh quan môi trường, sơn sửa hệ thống viền bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Vùng.

Các phần việc được triển khai khẩn trương, bảo đảm tính chính quy, thống nhất, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, góp phần xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh.

Trung tá Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết: “Để phục vụ Lễ khai mạc Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026, các cơ quan, đơn vị đã chủ động rà soát từng nội dung, phân công nhiệm vụ cụ thể và phối hợp triển khai chặt chẽ.

Đơn vị tập trung làm mới pa-nô tuyên truyền, tu sửa Hội trường, chỉnh trang khuôn viên, củng cố cảnh quan môi trường.

Chúng tôi xác định công tác chuẩn bị phải bảo đảm chu đáo, trang trọng, chính quy, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi và cổ vũ cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Các pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền không chỉ góp phần tạo không khí trang trọng, phấn khởi mà còn có ý nghĩa cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống, nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng quyết tâm thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quyết tâm đạt kết quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng; sử chủ động, đồng bộ của các cơ quan, đơn vị và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, công tác chuẩn bị cho Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026 đang được triển khai tích cực, toàn diện.

Từ công tác bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật, ôn luyện chuyên môn đến chỉnh trang doanh trại, xây dựng cảnh quan môi trường, tất cả đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn và sẵn sàng hoàn thành tốt các nội dung Hội thi, hội thao.

Với khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quyết tâm bước vào Hội thi với sự chuẩn bị chu đáo, chất lượng và hiệu quả.

Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đổi mới sáng tạo”, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50 về quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền,giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.