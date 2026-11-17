Lãnh đạo thành phố Cần Thơ kiểm tra tiến độ xây dựng Con đường lúa gạo. (Ảnh: VĂN ÚT)

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo lần thứ nhất được tổ chức năm 2023 tại tỉnh Hậu Giang cũ, trong bối cảnh Chính phủ vừa phê duyệt Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tiếp nối sự kiện này, năm 2026, thành phố Cần Thơ tiếp tục đăng cai Festival lần thứ II với mục tiêu đánh giá kết quả triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp; đồng thời thúc đẩy thực hiện các mục tiêu của Đề án theo Quyết định số 1490/QĐ-TTg năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Festival lần này tập trung giới thiệu, trưng bày các công nghệ phục vụ sản xuất lúa gạo; tổ chức hội thảo, hội thi nhằm tìm kiếm, đề xuất giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam. Qua đó, góp phần xây dựng thương hiệu gạo Việt, nâng cao vị thế và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Một số tiểu cảnh Con đường lúa gạo đang được hoàn thiện. (Ảnh: VĂN ÚT)

Về công tác chuẩn bị, ông Trương Cảnh Tuyên cho biết, theo kế hoạch, ngày 20/11 phải hoàn thành việc lắp dựng, trưng bày, trang trí toàn bộ các hạng mục phục vụ Festival và bàn giao cho Ban Tổ chức. Một số công việc cần thêm thời gian để bố trí nhân lực bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ hiện vật và các khu vực trưng bày. Tuy nhiên, các đơn vị sự kiện, sở, ngành và lực lượng được phân công đang nỗ lực triển khai, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Qua kiểm tra thực tế, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cũng ghi nhận một số hạng mục chưa thật sự phù hợp thực tiễn. Do đó, các đơn vị liên quan được yêu cầu rà soát, điều chỉnh nội dung trưng bày, bảo đảm phản ánh đúng quá trình hình thành, phát triển của ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đồng thời yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, tăng cường phối hợp, bảo đảm các hạng mục được triển khai đồng bộ, đúng yêu cầu.

Thành phố phấn đấu khai mạc Con đường lúa gạo trước khi chính thức khai mạc Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo lần thứ II vào ngày 22/11.

Festival được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn kết nối, quảng bá thành tựu ngành hàng lúa gạo, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.