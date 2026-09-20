Công tác chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra toàn diện, kỹ lưỡng và nghiêm túc

Cùng tham gia đoàn kiểm tra có đại diện một số đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an. Về phía Học viện ANND có Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, các đồng chí trong Ban Giám đốc, các đơn vị trực thuộc học viện.

Báo cáo với đoàn kiểm tra tại buổi làm việc, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Học viện ANND, Trưởng Ban coi thi cho biết: Năm 2026, Học viện ANND tiếp tục là một những đơn vị dẫn đầu về số lượng thí sinh đăng ký dự thi với khoảng hơn 1.100 thí sinh. Do số lượng thí sinh đông, Học viện tổ chức 2 ca thi chính thức, mỗi ca 26 phòng thi với hơn 600 máy tính. Học viện đã huy động gần 300 lãnh đạo, cán bộ thực hiện nhiệm vụ ở các vị trí lãnh đạo ban coi thi, giám sát, cán bộ coi thi, cán bộ phòng chờ, cán bộ quản lý phòng gửi đồ, rà quét an ninh, nhận dạng sinh trắc học ...

Cán bộ Học viện ANND rà soát, kiểm tra an ninh trước khi thí sinh vào phòng thi sáng 20/9.

Đề thi đã được bàn giao để cài đặt và được niêm phong sẵn sàng. Quá trình vận chuyển, bàn giao, bảo quản đề đều được cán bộ của Công an TP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động quản lý chặt chẽ theo quy định.

Học viện ANND cũng đã tổ chức lực lượng và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an hoàn thành sắp xếp phòng thi, lắp đặt và kiểm tra an ninh, an toàn máy tính, đường truyền, thiết bị nhận dạng sinh trắc học theo quy định; bố trí khu vực gửi đồ cho thí sinh (khoảng cách trên 25 m so với phòng thi) bảo đảm an ninh, an toàn.

Học viện cũng đã trao đổi Công ty Điện lực Hà Đông duy trì nguồn điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ kỳ thi; đồng thời chuẩn bị phương án nguồn điện dự phòng trong trường hợp mất điện; bố trí hệ thống camera giám sát ở các phòng thi, phòng máy chủ, phòng Hội đồng.

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Học viện ANND báo cáo với đoàn kiểm tra về công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Do là năm đầu tiên triển khai thi đánh giá trên máy tính, bên cạnh các hình thức tập huấn như các kỳ thi khác, Học viện ANND còn tổ chức các buổi hướng dẫn thực hành trực tiếp trên máy cho toàn bộ các thành viên Ban Coi thi. Đồng thời, tổ chức chiếu phim tập huấn cho các thành viên dễ hiểu và trực quan gồm: Phim hướng dẫn thí sinh thao tác trên phần mềm thi; tập huấn Cán bộ coi thi; hướng dẫn xử lý sự cố trong phòng thi; nhận diện thiết bị công nghệ cao thí sinh có thể lợi dụng gian lận.

Đặc biệt, để giúp thí sinh nắm chắc các thao tác kỹ thuật, Học viện đã xây dựng video hướng dẫn chi tiết cách thức thao tác làm bài thi trên máy tính để thí sinh và gia đình có thể nghiên cứu, thực hành. Đồng thời, huy động học viên, đoàn viên Đoàn thanh niên có mặt ở các Điểm thi, hướng dẫn cho thí sinh đến khu vực phòng thi, khu vực gửi đồ, hỗ trợ giải đáp những thông tin cần thiết để hỗ trợ thí sinh và người nhà, phối hợp với Công an khu vực phân luồng giao thông, giữ trật tự khu vực thi…

Trung tướng, TS Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc.

Thông tin thêm về quá trình xây dựng đề thi, một nhiệm vụ quan trọng được Bộ Công an giao cho Học viện ANND chủ trì thực hiện, Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND, cho biết: Năm 2026 là năm đầu tiên Bộ Công an triển khai thi tuyển sinh trên máy tính. Học viện ANND được Bộ Công an tin tưởng giao chủ trì xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi thi, phần mềm xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, phần mềm ra đề thi và trực tiếp tổ chức công tác ra đề thi của Bộ Công an. Đây là nhiệm vụ mới, có vai trò, ý nghĩa quan trọng đối với công tác tuyển sinh của Bộ Công an.

Để tiến hành xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, hệ thống phần mềm, Học viện ANND đã chủ động phối hợp với Trung tâm Khảo thí quốc và đảm bảo chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để chuẩn bị tốt nhất cho công tác tổ chức ra đề thi chính thức. Trong đó, có nhiều nội dung mới nổi bật, lần đầu tiên triển khai trong công tác đề thi mà học viện đã thực hiện như: Xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, phần mềm ra đề thi; bảo mật, an ninh, an toàn đối với hệ thống phần mềm, ngân hàng câu hỏi thi và an ninh, an toàn thiết bị, địa điểm tổ chức ra đề thi; bàn giao, bảo quản lưu trữ dữ liệu đề thi cho các hội đồng thi…

Đến ngày 18/9, Ban Đề thi đã hoàn thành công tác ra đề thi và hoàn thành bàn giao đề thi cho Hội đồng thi của các học viện, trường CAND vào sáng ngày 19/9 theo đúng kế hoạch.

Trung tướng Trần Minh Lệ và đoàn công tác kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi văn bằng 2 Công an tại Học viện ANND.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng, TS Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo cho biết, theo báo cáo từ các học viện, trường CAND, kỳ thi đánh giá văn bằng 2 Công an năm 2026 có hơn 5.100 thí sinh đăng ký dự thi tại 6 điểm thi trên cả nước, trong đó phía Bắc có 4 điểm thi và phía Nam có 2 điểm thi.

Qua công tác nắm tình hình, kiểm tra, giám sát từ các đoàn kiểm tra cho thấy, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại các điểm thi đều diễn ra toàn diện, kỹ lưỡng theo đúng kế hoạch. Một số khó khăn, vướng mắc cũng đã được các điểm thi phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý, giải quyết kịp thời, đảm bảo các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng.

Qua báo cáo trực tiếp của lãnh đạo Học viện tại buổi làm việc, Trung tướng Trần Minh Lệ ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi của Học viện ANND trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt, năm 2026 là năm đầu tiên Học viện ANND được Bộ Công an giao làm công tác đề thi. Đây là nhiệm vụ mới, khó khăn, phức tạp vì liên quan đến nhiều khâu nhưng Học viện đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo kết quả. Điều này khẳng định việc Bộ Công an lựa chọn Học viện ANND, cơ sở giáo dục đào tạo hàng đầu trong CAND thực hiện nhiệm vụ này là hoàn toàn đúng đắn.

Nhấn mạnh đối với kỳ thi lần đầu tiên được tổ chức trên máy tính, không được chủ quan với bất kỳ khâu nào bởi một sự cố dù rất nhỏ nếu không được xử lý kịp thời cũng có thể ảnh hưởng đến thí sinh, Cục trưởng Cục Đào tạo đề nghị sau khi hoàn thành ca thi thứ nhất, Học viện ANND cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng phòng thi và các điều kiện đảm bảo để thí sinh bước vào ca thi thứ hai an toàn, thuận lợi. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan, minh bạch, công bằng và từ kết quả của kỳ thi sẽ lựa chọn được nhân tài vào CAND…