Công tác cán bộ: Quy hoạch là khởi đầu, hiệu quả công việc là thước đo

Lãnh đạo xã La Bằng kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã. Ảnh: Nguyên Ngọc

Chuẩn bị đội ngũ từ yêu cầu thực tiễn

Nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy xã Phong Quang từ ngày 1/7/2025, đồng chí Triệu Thị Thu Hoài cùng tập thể cấp ủy bắt tay ngay vào giải quyết nhiều công việc trong điều kiện địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông khó khăn, một số thôn chưa có điện lưới quốc gia, chưa có sóng điện thoại...

Thông qua đối thoại, gặp gỡ cán bộ, đảng viên và nhân dân, những băn khoăn, vướng mắc từ cơ sở từng bước được giải đáp, tháo gỡ. Trong đó, có việc hoàn thành vượt tiến độ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 ở Phong Quang, cho thấy hiệu quả của việc huy động sức mạnh hệ thống chính trị và cộng đồng.

Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phong Quang, khẳng định: Năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm của cán bộ phải được kiểm chứng bằng kết quả công việc cụ thể, nhất là hiệu quả giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cơ sở.

Còn ở phường Vạn Xuân lại đặt ra yêu cầu quản trị trong không gian công nghiệp, đô thị phát triển năng động. Được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 phường của thành phố Phổ Yên trước đây, ngay sau khi thành lập, phường Vạn Xuân phải đồng thời kiện toàn bộ máy, bố trí cán bộ, sắp xếp 62 chi bộ tổ dân phố thành 21 chi bộ.

Theo đồng chí Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy phường Vạn Xuân, khó khăn lớn nhất là xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, nhanh chóng thích ứng với phương thức quản trị mới. Cán bộ đến từ nhiều địa phương, có kinh nghiệm và cách làm khác nhau. Vì vậy, Đảng ủy phường chú trọng phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; phát huy dân chủ trong thảo luận, thống nhất trong hành động.

“Trong điều kiện hiện nay, cán bộ cấp xã không chỉ giỏi một lĩnh vực chuyên môn mà phải có tư duy quản trị, biết điều hành, biết phối hợp và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị”, đồng chí Trần Xuân Trường chia sẻ.

Từ hai địa bàn với điều kiện khác nhau, yêu cầu nâng cao chất lượng cán bộ được đặt ra ngày càng rõ nét. Sau hợp nhất, Thái Nguyên có không gian phát triển đa dạng, với công nghiệp, đô thị, dịch vụ ở phía Nam và tiềm năng sinh thái, nông nghiệp, văn hóa, du lịch ở phía Bắc. Vận hành chính quyền 2 cấp đòi hỏi cán bộ vừa hiểu sâu địa bàn, vừa có tư duy liên ngành, liên vùng, khát vọng đổi mới và tinh thần bứt phá.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, quy hoạch là một trong những nội dung trọng tâm của công tác cán bộ đang được Tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt với phương pháp, cách làm mới. Đến cuối tháng 7-2026, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tiếp nhận, thẩm định 1.092 hồ sơ; hoàn thành tham mưu phê duyệt bổ sung quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại 92 đảng ủy xã, phường.

Đồng chí Dương Văn Tiến, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: Trong giai đoạn phát triển mới, việc đánh giá đúng tiêu chuẩn, năng lực, triển vọng của từng cán bộ; gắn quy hoạch với kế hoạch bồi dưỡng, giao nhiệm vụ, bố trí sử dụng; thường xuyên bổ sung nhân tố mới, sàng lọc những trường hợp không đáp ứng yêu cầu là những nội dung được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt. Quan điểm nhất quán là quy hoạch mới chỉ là bước đầu. Chất lượng nguồn nhân sự phụ thuộc vào quá trình rèn luyện, kiểm chứng và trưởng thành từ thực tiễn cơ sở.

Chuyển từ “đủ điều kiện” sang “đủ năng lực”

Từ thực tiễn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thời gian qua, các địa phương đề nghị Tỉnh ủy quan tâm gắn quy hoạch với đào tạo, luân chuyển phù hợp năng lực, sở trường và kết quả rèn luyện. Cán bộ cần được giao nhiệm vụ tương xứng, có môi trường phát huy năng lực và được đánh giá bằng sản phẩm công việc cụ thể.

Kết quả công tác quy hoạch cán bộ của tỉnh:

- 92 đảng ủy xã, phường hoàn thành việc tham mưu phê duyệt bổ sung quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

- 464 cán bộ đang giữ chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ trẻ chiếm 8,41%.

- 2.495 người được quy hoạch cấp ủy cấp xã và tương đương; cán bộ dưới 42 tuổi chiếm 47,29%, cán bộ nữ chiếm 48,14%, cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm 59,24%.

- Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/5/2026, toàn tỉnh thực hiện điều động, biệt phái 473 lượt cán bộ, công chức, viên chức đến các địa bàn, vị trí xung yếu.

Định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới được đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh tại các hội nghị làm việc với cán bộ trong quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031, ở khu vực phía Bắc và phía Nam tỉnh: Quy hoạch chỉ là sự ghi nhận bước đầu của tổ chức đối với cán bộ có triển vọng, không phải là sự bảo đảm cho một chức danh trong tương lai, càng không phải là “giữ chỗ”, “xếp hàng” hay “đến lượt”.

Thông điệp ấy làm rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ nguồn: phải chuyển từ tư duy “đủ điều kiện” sang chứng minh “đủ năng lực”; từ mong muốn được bố trí sang khát vọng cống hiến. Muốn vậy, công tác bồi dưỡng phải sát với những hạn chế, yêu cầu cụ thể của từng người. Cán bộ ở địa bàn công nghiệp cần nâng cao năng lực quản trị đô thị, phối hợp tháo gỡ vướng mắc đầu tư; cán bộ miền núi cần hiểu sâu đặc điểm dân cư, văn hóa và sinh kế.

Theo đó, quy hoạch là sự ghi nhận triển vọng, việc tiếp tục nằm trong quy hoạch phụ thuộc vào quá trình rèn luyện, kết quả công tác và uy tín thực tế. Bố trí cán bộ ở vị trí cao hơn phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và năng lực đáp ứng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ không đánh giá cán bộ chỉ qua bằng cấp, chứng chỉ, hồ sơ hay khả năng trình bày, mà chú trọng bản lĩnh khi đối mặt với việc khó, thái độ khi được giao nhiệm vụ, năng lực tạo ra sản phẩm, khả năng quy tụ tập thể và tinh thần dám chịu trách nhiệm.

Cơ hội phát triển sẽ dành cho những cán bộ thực sự có phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả công việc cụ thể, góp phần xây dựng đội ngũ đủ sức dẫn dắt Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.