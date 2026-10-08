Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ 2 dự án điện hạt nhân có nhiều chuyển biến tích cực

Sáng 8-10, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ các dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh) và Ninh Thuận 2 (xã Vĩnh Hải). Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo, đến ngày 7-10, Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã xác nhận nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường cho 619/783 trường hợp, với diện tích 465,4ha, đạt 90,3% tổng diện tích dự án, tăng 96,4ha so với ngày 28-9; đã phê duyệt phương án bồi thường cho 421 trường hợp, với diện tích 418,2ha; chi trả cho 137 trường hợp, tổng kinh phí 512,2 tỷ đồng. Diện tích đất đã thu hồi, quản lý đạt 265,2ha; giải ngân 1.208 tỷ đồng, đạt 67,9% kế hoạch vốn.

Đối với Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2, công tác xác nhận nguồn gốc đất hoàn thành 100%; lập, phê duyệt phương án và chi trả bồi thường đạt 97,5% diện tích. Trong kỳ, đã bổ sung phương án bồi thường tài sản, hỗ trợ di dời và chi trả thêm 97 tỷ đồng, nâng tổng vốn giải ngân lên 2.171 tỷ đồng. Công tác di dời mồ mả đạt 77,9%.

Lãnh đạo xã Vĩnh Hải báo cáo tại cuộc họp.

Lãnh đạo xã Phước Dinh báo cáo tại cuộc họp.

Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao, xã Phước Dinh đã giải quyết xong 19 trường hợp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; thông tuyến đường kết nối ra biển phục vụ thi công âu thuyền, khu neo đậu và khu tái định cư. Đồng thời, hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường đối với khu vực quy hoạch xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, dự kiến chi trả và thu hồi đất trước ngày 15-10. Tại xã Vĩnh Hải, 27 trường hợp liên quan đến đất rừng chồng lấn đã được cơ quan công an hoàn tất xác minh, đang thực hiện các bước tiếp theo để giải quyết thủ tục bồi thường, hỗ trợ. Riêng khu nghĩa trang phục vụ di dời mồ mả, một số vị trí bị sụt, lún sau mưa, cần khẩn trương xử lý hệ thống thoát nước, bảo đảm an toàn cho các phần mộ đã di dời. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công. Việc cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ san lấp Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 cũng đã hoàn thành.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ hai dự án điện hạt nhân thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, một số khó khăn, vướng mắc từng bước được tháo gỡ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đôn đốc thi công các công trình hạ tầng, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hai dự án theo kế hoạch.