Ngày 27/11, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM phối hợp Sở Y tế và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố tổ chức Hội thảo "Thực trạng và giải pháp hoàn thiện, phát triển hệ thống mạng lưới bảo vệ trẻ em trên địa bàn TPHCM". Tham dự có ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Khả năng phối hợp giữa các đơn vị chặt chẽ sẽ bảo vệ trẻ em tốt hơn

Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Cao Thanh Bình cho rằng việc tổ chức khảo sát tại 168 phường, xã, đặc khu kết hợp với đối thoại và hội thảo khoa học là cách làm bài bản nhằm nhận diện đầy đủ khoảng trống dịch vụ, đánh giá đúng năng lực cung cấp dịch vụ tại cơ sở trong mô hình chính quyền hai cấp. Những luận cứ khoa học và kiến nghị từ thực tiễn cơ sở sẽ là căn cứ quan trọng để Ban Văn hóa – Xã hội tham mưu HĐND TPHCM nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, đồng thời kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách sát sườn với hơi thở cuộc sống, bảo đảm mọi trẻ em đều được thụ hưởng công bằng thành quả phát triển của thành phố.

Trình bày tham luận, ông Phạm Hoàng Anh – Phó phòng bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bảo trợ xã hội, Sở Y tế, cho biết tính đến quý III/2026, toàn thành phố có hơn 2,52 triệu trẻ em dưới 16 tuổi. Trong đó, 9.948 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 12.825 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và hơn 13.300 trẻ đang được hưởng trợ giúp an sinh xã hội.

Quang cảnh hội thảo

Một trong những vấn đề được Sở Y tế đặt ra là khả năng phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong mạng lưới bảo vệ trẻ em. Hiện nay, hệ thống có sự tham gia của nhiều ngành như y tế, giáo dục, công an, tư pháp, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội. Mỗi đơn vị đều có chức năng, nhiệm vụ riêng, nhưng việc kết nối và theo dõi quá trình hỗ trợ trẻ vẫn còn những điểm cần hoàn thiện.

Thực tế, một trẻ bị bạo lực hoặc xâm hại có thể đồng thời cần được bảo vệ khẩn cấp, khám và điều trị, hỗ trợ tâm lý, trợ giúp pháp lý, bảo đảm an toàn và phục hồi, hòa nhập cộng đồng. Nếu thiếu đầu mối điều phối, quy trình chuyển gửi và trách nhiệm theo dõi, trẻ có thể phải tiếp cận nhiều cơ quan nhưng vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ đầy đủ.

Đại diện Sở Y tế đề xuất chuẩn hóa dữ liệu về trẻ em và các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; xây dựng cơ chế một đầu mối, nhiều dịch vụ; đồng thời hoàn thiện quy trình tiếp nhận, chuyển gửi và phản hồi thông tin giữa các đơn vị. Đáng chú ý, thành phố đang triển khai việc tích hợp các đường dây nóng tiếp nhận thông tin về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực, xâm hại vào Cổng thông tin 1022. Theo định hướng của Sở Y tế, quá trình này cần xác định rõ đầu mối trực, thời hạn xử lý, cơ chế bảo mật thông tin và phương thức xử lý các trường hợp khẩn cấp, bảo đảm đặc thù tư vấn, hỗ trợ của dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Cao Thanh Bình phát biểu

Qua quá trình khảo sát thực tế, Ban Văn hóa - Xã hội nhận diện nhiều vấn đề cần tháo gỡ, trong đó đáng chú ý là tình trạng trẻ em thiếu giấy tờ tùy thân. Cụ thể, có 382 trẻ chưa được cấp giấy tờ tùy thân. Nhiều trường hợp còn vướng mắc trong xác minh nhân thân, đăng ký khai sinh, xác lập mã định danh cá nhân và đăng ký cư trú. Việc thiếu giấy tờ cũng khiến quá trình tiếp cận chính sách hỗ trợ, cấp thẻ bảo hiểm y tế và các dịch vụ thiết yếu của trẻ gặp trở ngại. Một vấn đề khác được đặt ra là điều kiện hoạt động của các cơ sở trợ giúp trẻ em ngoài công lập. Dù đang đảm nhận vai trò quan trọng trong chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của một số cơ sở còn hạn chế. Hoạt động của một số mái ấm, nhà mở và cơ sở tôn giáo chưa thực sự ổn định, bền vững; vẫn còn trường hợp trẻ em đang được chăm sóc tại các cơ sở ngoài công lập chưa được đến trường.

Bảo vệ trẻ em cần chuyển từ xử lý vụ việc sang phòng ngừa chủ động

Trình bày tham luận tại hội thảo, ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, đánh giá, việc tinh gọn bộ máy giúp tập trung đầu mối điều phối liên ngành, nhưng việc một công chức cấp xã phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực trong khi quy mô dân số trẻ em tăng gấp nhiều lần đang tạo ra áp lực rất lớn. Đặc biệt, trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em, sự can thiệp, tham vấn trực tiếp giữa con người với con người mang tính đặc thù sâu sắc mà công nghệ số hay trí tuệ nhân tạo khó có thể thay thế hoàn toàn.

Thành phố cần chú trọng phân định trách nhiệm, bố trí nguồn lực và nhân lực phù hợp, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ. Đặc biệt, việc phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trong gia đình cần có sự tham gia giám sát, hỗ trợ của công chức văn hóa - xã hội, cảnh sát khu vực, tổ trưởng khu phố, cộng tác viên và các lực lượng tại cộng đồng. Theo ông Nam, công tác bảo vệ trẻ em cần chuyển từ phương thức xử lý vụ việc sang phòng ngừa chủ động, phát hiện sớm, can thiệp kịp thời và hỗ trợ liên tục.

Ông Phạm Đình Nghinh - Phó chủ tịch Thường trực, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Thành phố, nhận thấy thách thức lớn hiện nay không đơn thuần là thiếu cơ sở hay nguồn lực, mà là khả năng tổ chức, kết nối và chuyển hóa các nguồn lực hiện có thành một hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em đồng bộ, liên tục và hiệu quả. Thời gian tới, không chỉ là tiếp tục củng cố từng cơ sở mà quan trọng hơn là đổi mới phương thức tổ chức và vận hành toàn mạng lưới. Trọng tâm là rà soát, tổ chức mạng lưới theo nhu cầu thực tế; hoàn thiện cơ chế quản lý, phối hợp; bảo đảm nguồn lực, phát triển nhân lực và dịch vụ chuyên môn; đồng thời tăng cường phòng ngừa, can thiệp sớm và bảo đảm quyền tiếp cận chính sách của mọi trẻ em.

Ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phát biểu

Cần chung tay trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân khẳng định ý nghĩa sâu sắc của thông điệp "Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai": mỗi trẻ em được chăm sóc, bảo vệ và phát triển tốt hôm nay chính là nền tảng tạo nên một thế hệ công dân ưu tú và một xã hội văn minh, tốt đẹp hơn trong tương lai.

Ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Ban Văn hóa – Xã hội, Sở Y tế, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố cùng các tổ chức quốc tế và giới chuyên gia, ông Huỳnh Thanh Nhân nhấn mạnh, với hơn 2,6 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có hơn 3.000 trẻ đang sinh sống tại các cơ sở nuôi dưỡng, mái ấm, nhà mở, công tác bảo vệ trẻ em đòi hỏi sự chung tay trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. "Mục tiêu cuối cùng không chỉ là duy trì và phát triển số lượng các cơ sở trợ giúp trẻ em, mà quan trọng hơn là bảo đảm mọi trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ, đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ phù hợp, kịp thời, an toàn và có chất lượng", ông Huỳnh Thanh Nhân chỉ rõ:

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị các sở, ngành và 168 phường, xã, đặc khu tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp căn cơ. Trong đó, Sở Y tế chủ trì rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu thống nhất về mạng lưới các cơ sở bảo vệ trẻ em trong và ngoài công lập; hoàn thiện quy chế phối hợp ba cấp độ bảo vệ trẻ em gắn với việc tích hợp các đường dây nóng vào Cổng thông tin 1022 và mô hình "một cửa" tại bệnh viện; đồng thời nghiên cứu cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công tác xã hội, tham vấn tâm lý cho các tổ chức ngoài công lập đủ điều kiện.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân phát biểu

Đối với bài toán giấy tờ tùy thân và quyền học tập của trẻ em yếu thế, ông Huỳnh Thanh Nhân yêu cầu Sở Tư pháp, Công an Thành phố, Bảo hiểm xã hội Thành phố và chính quyền 168 phường, xã, đặc khu thiết lập kênh xác minh liên ngành nhanh với thời hạn phản hồi cụ thể, giải quyết dứt điểm hồ sơ khai sinh, định danh cá nhân và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em bị bỏ rơi, trẻ tại các mái ấm, lớp học tình thương. Ngành Giáo dục và Đào tạo cần xây dựng lộ trình sắp xếp các lớp học tình thương, lớp phổ cập một cách nhân văn, tuyệt đối không giải thể lớp học giữa năm học khi chưa có phương án tiếp nhận học sinh; có cơ chế xếp lớp linh hoạt, cấp học bạ số và hỗ trợ chi phí học tập ngoài học phí cho trẻ hoàn cảnh đặc biệt chuyển sang trường công lập.

Ông Huỳnh Thanh Nhân đề nghị Ban VH-XH tiếp tục chắt lọc kết quả khảo sát, đối thoại và 37 tham luận khoa học để tham mưu Thường trực HĐND TPHCM kiến nghị UBND TPHCM nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động của mạng lưới bảo vệ trẻ em, nhất là khi Luật Phát triển đô thị đang tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc ban hành các chính sách đặc thù của Thành phố.