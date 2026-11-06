Công Phượng trở lại, Đồng Nai giải cơn khát chiến thắng

Sau 6 vòng đấu liên tiếp chỉ biết đến hòa và thua, TP Đồng Nai cuối cùng đã tìm được niềm vui chiến thắng. Trên sân Bình Phước, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng vượt qua SHB Đà Nẵng với tỷ số tối thiểu 1-0 trong trận đấu thuộc vòng 7 V.League 2026/27.

HLV Việt Thắng cùng thành phố Đồng Nai có chiến thắng đầu tiên tại V.League 2026/27. Ảnh: Điền Vinh.

Đây là chiến thắng có ý nghĩa đặc biệt với đội bóng tân binh, không chỉ bởi 3 điểm quý giá mà còn đánh dấu sự trở lại của hàng loạt trụ cột, trong đó đáng chú ý nhất là tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Trước cuộc đối đầu này, TP Đồng Nai trải qua giai đoạn khởi đầu đầy khó khăn. Sau 6 vòng đấu, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng chưa có nổi một chiến thắng, với thành tích 1 trận hòa và 5 thất bại. Đáng chú ý, hàng công của đội chủ sân Bình Phước vẫn chưa ghi được bàn thắng nào.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng bước vào trận đấu với sự tự tin sau hai chiến thắng liên tiếp trước Công an TP.HCM và Hà Nội FC. Phong độ trái ngược khiến đội khách được đánh giá nhỉnh hơn trước giờ bóng lăn.

Công Phượng trở lại với tấm băng đội trưởng thi đấu hết trận, Đồng Nai vượt qua SHB Đà Nẵng 1-0. Ảnh: Điền Vinh.

Tuy nhiên, TP Đồng Nai đã cho thấy quyết tâm rất lớn khi được thi đấu trên sân nhà. Sự trở lại của Công Phượng, Tấn Sinh, Văn Khoa, Văn Sơn... giúp đội hình của HLV Việt Thắng có thêm những phương án nhân sự chất lượng.

Phút 43, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện khi TP Đồng Nai được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, ngoại binh Milos Vulic thực hiện thành công, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục thi đấu tập trung, duy trì sự chắc chắn để bảo vệ thành quả. Đáng chú ý, Công Phượng được trao tấm băng đội trưởng và thi đấu trọn vẹn 90 phút.

Sự trở lại của tiền đạo sinh năm 1995 mang đến tín hiệu tích cực cho TP Đồng Nai trong giai đoạn quan trọng của mùa giải. Chiến thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng không chỉ giúp đội bóng của HLV Việt Thắng chấm dứt chuỗi 6 trận không thắng mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua trụ hạng.

3 điểm quý giá trước SHB Đà Nẵng giúp Đồng Nai tạm thoát khỏi vị trí chót bảng. Ảnh: Điền Vinh.

Với 4 điểm sau 7 vòng đấu, TP Đồng Nai tạm thời thoát khỏi vị trí cuối bảng, hơn HAGL 1 điểm.

Tuy nhiên, đội bóng phố Núi vẫn chưa thi đấu vòng 7. Ba điểm có được sẽ là cú hích tinh thần cần thiết để Công Phượng cùng các đồng đội hướng đến chặng đường tiếp theo tại V.League 2026/27.