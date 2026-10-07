Công Phượng so tài Quang Hải ở Cúp Quốc gia

Công Phượng so tài Quang Hải ở vòng 16 đội của Cúp Quốc gia.

Công Phượng vừa cùng Thành phố Đồng Nai FC giành chiến thắng kịch tính 4-3 trước Bình Minh Sài Gòn ở vòng loại diễn ra tối 6/10. Kết quả này không chỉ giúp cho CLB Đồng Nai giành vé vào vòng 16 đội mà còn mang đến cú hích tinh thần quan trọng sau chuỗi 3 trận toàn thua tại V-League 2026/27.

Thử thách phía trước của Công Phượng và các đồng đội lớn hơn rất nhiều khi họ phải đối đầu với đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội FC ở vòng đấu tới.

Đội bóng Thủ đô được miễn thi đấu vòng loại và chỉ bắt đầu hành trình tại Cúp Quốc gia từ vòng 16 đội. Đội bóng ngành Công an cũng sở hữu lực lượng giàu chất lượng, với nhiều tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia.

Đáng chú ý, Công Phượng sẽ có màn tái ngộ Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng và Vũ Văn Thanh. Đây đều là những cầu thủ từng sát cánh cùng anh trong màu áo đội tuyển Việt Nam, tạo thêm điểm nhấn đặc biệt cho cuộc đối đầu.

Với Công an Hà Nội, việc được nghỉ ở vòng loại giúp đội bóng có thêm thời gian chuẩn bị và tránh tiêu hao thể lực trước khi bước vào vòng knock-out. Quang Hải cùng các đồng đội vì thế được đánh giá cao hơn, nhưng Thành phố Đồng Nai có thể bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái sau chiến thắng đầu tiên của mùa giải.

Vòng 16 đội Cúp Quốc gia 2026/27 dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 14/2/2027. Tâm điểm chắc chắn nằm ở cuộc đối đầu giữa Công an Hà Nội và Thành phố Đồng Nai, nơi Công Phượng sẽ có màn tái ngộ đáng chờ đợi với Quang Hải cùng những người đồng đội cũ.