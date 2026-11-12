Cổng Parabol tại Đại học Bách khoa Hà Nội được di dời như thế nào?

Khu vực công trình cổng Parabol tại Đại học Bách khoa Hà Nội đang được triển khai di dời. Ảnh: HUST

Ngày 12/11, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố chi tiết phương án di dời nguyên khối cổng Parabol nhằm phục vụ dự án mở rộng đường Giải Phóng.

Được xây dựng và khánh thành năm 1965, cổng Parabol có trọng lượng khoảng 40 tấn, là một trong những hình ảnh biểu trưng quen thuộc của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trương bảo tồn nguyên trạng công trình. Để bảo đảm an toàn cho kết cấu, phương án kỹ thuật được lựa chọn là di dời nguyên khối, thay vì tháo dỡ và xây dựng lại.

Quá trình di dời được triển khai qua các bước: Đào móng, lắp đặt hệ nẹp cứng gia cường có trọng lượng khoảng 30 tấn, cắt móng và sử dụng hệ thống con lăn để dịch chuyển toàn bộ công trình vào phía trong khoảng 20 mét. Tốc độ dịch chuyển được kiểm soát ở mức 2-3 mét/giờ nhằm hạn chế rung chấn, giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng đến kết cấu.

Tại vị trí mới, cổng Parabol sẽ được nâng cốt thêm 12 cm, bảo đảm cao hơn 8 cm so với cốt đường Giải Phóng sau khi mở rộng.

Theo kế hoạch, công tác di dời dự kiến hoàn thành trong 3 tuần; tổng thời gian tu sửa, hoàn trả nguyên trạng khoảng 1 tháng.

GS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định chủ trương của tập thể lãnh đạo nhà trường là tính toán kỹ lưỡng nhằm giữ gìn biểu tượng cổng Parabol.

"Hình ảnh cổng Parabol vẫn sẽ luôn gắn bó với Đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện cho ngôi trường khoa học công nghệ hàng đầu Việt Nam", GS Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.