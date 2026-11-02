Công nhân xuyên đêm 'thay áo mới' cho dải phân cách trên nhiều tuyến phố Hà Nội

Tháo dỡ hàng rào cũ, lắp đặt hệ thống mới trong đêm

Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết trong đêm ngày 1 và rạng sáng 2/11, trên tuyến phố Chùa Bộc (Hà Nội), nhiều công nhân cùng máy móc, thiết bị chuyên dụng khẩn trương triển khai tháo dỡ hàng rào dải phân cách cũ, lắp đặt hệ thống mới.

Các tổ công nhân được phân chia thành từng nhóm, lần lượt thực hiện các công đoạn từ tháo dỡ cấu kiện cũ, vận chuyển vật liệu đến lắp đặt hàng rào mới. Công việc diễn ra liên tục dưới ánh đèn chiếu sáng, tạo nên không khí thi công khẩn trương giữa đêm.

Việc lựa chọn khung giờ ban đêm nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân, nhất là trên tuyến phố Chùa Bộc vốn có mật độ phương tiện đông đúc vào ban ngày.

Hàng chục công nhân cùng máy móc được huy động thi công thay thế hàng rào dải phân cách giữa phố Chùa Bộc trong đêm.

Ông Phạm Đình Duật, Phó Giám đốc Công ty Cơ khí Hà Thái cho biết, đơn vị tổ chức thi công từ 21h30 đến 5h sáng hôm sau. Trên công trường, khoảng 20 người gồm kỹ sư và công nhân được bố trí thành 3 mũi thi công để triển khai các hạng mục.

"Khó khăn lớn nhất trong quá trình thi công là bảo đảm an toàn giao thông, bởi việc lắp đặt hàng rào diễn ra đồng thời với hoạt động lưu thông của các phương tiện. Do đó, chúng tôi phải tổ chức hệ thống cảnh báo, bảo đảm an toàn tại công trường như biển báo, đèn tín hiệu, chóp nón và dây phản quang", ông Duật chia sẻ.

Hệ thống hàng rào mới sử dụng thép mạ kẽm nhúng nóng, với thiết kế đồng bộ trên nhiều tuyến phố Hà Nội.

Theo ông Duật, hệ thống hàng rào mới sử dụng thép mạ kẽm nhúng nóng nhằm tăng khả năng chống ăn mòn, thích ứng với điều kiện thời tiết và bảo đảm độ bền trong quá trình khai thác. Mỗi trụ hàng rào được làm bằng ống thép, cao 90 cm; các khoang hàng rào có chiều dài 2,2 m.

Việc thay thế hệ thống hàng rào dải phân cách trên phố Chùa Bộc nhận được sự đồng tình của người dân sinh sống dọc tuyến đường.

Chia sẻ với PV Báo Đại Đoàn Kết, chị Trần Thanh Hương, người dân tại phố Chùa Bộc cho biết, hệ thống hàng rào cũ đã được sử dụng trong thời gian dài, một số vị trí có dấu hiệu xuống cấp, ảnh hưởng đến mỹ quan chung.

"Tôi thấy việc thành phố thay thế hàng rào vào thời điểm này rất hợp lý. Hàng rào mới nhìn đồng bộ, chắc chắn và sạch đẹp hơn. Đặc biệt, các đơn vị tổ chức thi công vào ban đêm nên cũng hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Mong rằng sau khi hoàn thành, tuyến phố sẽ có diện mạo khang trang, văn minh hơn", chị Hương chia sẻ.

Thay hàng rào cũ sau 20 năm, đồng bộ diện mạo nhiều tuyến phố

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Trưởng phòng Giám sát duy tu đèn tín hiệu giao thông, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, đơn vị được Sở Xây dựng Hà Nội giao triển khai thay thế hệ thống hàng rào dải phân cách giữa trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố.

"Qua rà soát, nhiều hệ thống hàng rào đã được lắp đặt khoảng 20 năm, hiện xuất hiện tình trạng han gỉ, mục nát, xuống cấp. Phần lớn hàng rào cũ được cấu tạo bằng sắt đen sơn màu, sau thời gian dài sử dụng đã bị gỉ từ bên trong. Nhiều mô-đun mất chân, hạ thấp độ cao, không còn bảo đảm yêu cầu về an toàn và mỹ quan đô thị", ông Nguyễn Xuân Anh cho biết.

Theo vị lãnh đạo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, trong nhiều năm qua, các khoang hàng rào đã được duy tu, sửa chữa nhiều lần, do đó có nhiều chủng loại khác nhau, không đồng bộ. Chất lượng thép đã xuống cấp, nhiều lần duy tu, sữa chữa nhưng vẫn không đảm bảo an toàn.

Việc thi công được triển khai từ 21h30 đến 5h sáng hôm sau nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông ban ngày.

"Dự án được triển khai từ tháng 10 và dự kiến hoàn thành vào hết tháng 11. Theo phương án thực hiện, đơn vị sẽ lắp đặt bó vỉa dải phân cách giữa, sau đó lắp ghép các khoang hàng rào bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. Toàn bộ hệ thống được sản xuất theo thiết kế điển hình đã được Sở Xây dựng thống nhất áp dụng trên địa bàn thành phố", ông Xuân Anh thông tin.

Cũng theo ông Xuân Anh, việc sử dụng chung một mẫu thiết kế sẽ giúp hệ thống hàng rào trên các tuyến đường có tính đồng bộ, tạo diện mạo khang trang hơn cho đô thị. Các cấu kiện được sản xuất đồng loạt cũng giúp công tác duy tu, bảo dưỡng và thay thế trong quá trình sử dụng thuận lợi hơn.

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, ngoài Chùa Bộc, dự án còn được triển khai trên nhiều tuyến đường khác như Cát Linh, Giảng Võ, Cầu Giấy, Trần Quốc Hoàn, Trần Đăng Ninh, Cương Kiên, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Phạm Ngọc Thạch, Thái Hà và Huỳnh Thúc Kháng.

Hệ thống hàng rào mới được thiết kế theo mẫu điển hình đã được Sở Xây dựng thống nhất trên toàn địa bàn thành phố. Vật liệu thép mạ kẽm nhúng nóng được lựa chọn nhằm tăng độ bền, hạn chế han gỉ khi thường xuyên chịu tác động của môi trường ngoài trời.

Trước đó, Hà Nội đã triển khai lắp đặt hệ thống hàng rào theo thiết kế mới trên một số tuyến đường như Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng. Việc tiếp tục thay thế tại các tuyến phố khác hướng tới hình thành hệ thống dải phân cách có thiết kế thống nhất, thay vì tình trạng mỗi tuyến đường một kiểu như trước đây.

Không chỉ là việc thay thế những cấu kiện đã xuống cấp, dự án còn hướng đến nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông và chỉnh trang cảnh quan đô thị. Khi hoàn thành, hệ thống hàng rào mới được kỳ vọng góp phần tạo diện mạo đồng bộ, hiện đại hơn cho nhiều tuyến phố Hà Nội.