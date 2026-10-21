Công nhân xây dựng khó tiếp cận chính sách về lao động

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình, Quyền Viện trưởng VNU-IPLD cho biết, công nhân xây dựng là nhóm lao động có những đặc điểm riêng về điều kiện làm việc, quan hệ lao động. Do đó, khả năng tiếp cận, thụ hưởng chính sách chịu tác động bởi nhiều yếu tố, từ quy định pháp luật, khả năng tiếp nhận thông tin đến sự hỗ trợ của doanh nghiệp.

PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình, Quyền Viện trưởng VNU-IPLD phát biểu tại hội thảo. Ảnh: THANH HIỀN

Qua khảo sát 500 công nhân xây dựng tại các doanh nghiệp tư nhân ở TPHCM,TS Nguyễn Văn Nên, Trường Đại học Kinh tế - Luật, thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, thông tin, tỷ lệ công nhân được thụ hưởng đầy đủ, thường xuyên các chính sách lao động xã hội dưới 10%.

Theo TS Nguyễn Văn Nên, rào cản không chỉ nằm ở thực thi chính sách mà còn ở thông tin, thủ tục đăng ký, khả năng yêu cầu giải quyết quyền lợi và niềm tin của người lao động. Do đó, cần đơn giản hóa thông tin chính sách, nâng cao năng lực tự bảo vệ quyền lợi của công nhân, tăng trách nhiệm hỗ trợ của doanh nghiệp và tính minh bạch, công bằng trong thực thi chính sách.

Các chuyên gia thảo luận tại buổi hội thảo. Ảnh: THANH HIỀN

GS.TS Đặng Mậu Chiến, thành viên độc lập Tiểu ban ESG Coteccons, đánh giá, đằng sau mỗi công trình là sự đóng góp của hàng ngàn người lao động, trong đó có công nhân ngành xây dựng. Vì vậy, phát triển ngành xây dựng không chỉ được đo bằng quy mô công trình hay hiệu quả kinh doanh, mà còn chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện để công nhân phát triển toàn diện.