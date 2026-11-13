Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm

Tây Ninh lan tỏa chiến dịch triệu trái tim quyết tâm đẩy lùi ma túy trong đoàn viên, công nhân

Chương trình là hoạt động trọng tâm của Chiến dịch sau Lễ phát động tại thành phố Hải Phòng ngày 18/9, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức nhằm triển khai hiệu quả Tiểu dự án 4 “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp” thuộc Dự án 7, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Các đại biểu tham dự Chương trình.

Tham dự chương trình có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Nguyên Phó Chánh văn phòng Bộ Công an; ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành, đại diện doanh nghiệp và khoảng 1.000 cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, người lao động.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy phát biểu tại Chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, ma túy là nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, nhân phẩm, hạnh phúc gia đình người lao động, đồng thời đe dọa an toàn và sự ổn định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp và từng người lao động.

Đáng chú ý, ma túy có thể được ngụy trang dưới những lời mời, món quà hay đồ uống tưởng chừng vô hại. Các đối tượng thường lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, những mối quan hệ xã giao để tiếp cận, lôi kéo công nhân. Do đó, mỗi người lao động cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thử, không sử dụng ma túy dù chỉ một lần.

Ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị các cấp công đoàn đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đưa kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy đến gần hơn với đoàn viên, người lao động. Cán bộ công đoàn cần sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời chia sẻ, hỗ trợ công nhân khi gặp khó khăn; đồng thời phối hợp với doanh nghiệp và cơ quan chức năng phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy.

Tại chương trình, đại diện công đoàn cơ sở phát biểu hưởng ứng chiến dịch; cán bộ công đoàn, đoàn viên và công nhân lao động tham gia nghi thức hưởng ứng, giao lưu với chủ đề “Hiểu đúng - Lựa chọn đúng”. Hoạt động giúp người lao động nâng cao kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng tránh những hành vi lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy. Ban Tổ chức cũng trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức chương trình nghệ thuật lồng ghép thông điệp phòng, chống ma túy.

Chia sẻ tại chương trình, chị Đặng Thị Diệu Linh - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gain Lucky cho biết, hơn 20.000 công nhân của công ty quyết tâm chung tay xây dựng môi trường làm việc không ma túy. Công đoàn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người lao động nhận diện, phòng tránh ma túy; quan tâm, hỗ trợ những trường hợp khó khăn và tạo cơ hội cho người từng lầm lỡ làm lại cuộc đời.

Theo chị Linh, 100% người lao động tại công ty là đoàn viên công đoàn và đơn vị cam kết không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến phòng, chống ma túy.

Chương trình được phát trực tiếp trên Trang Facebook Công đoàn Việt Nam, đồng thời chia sẻ trên các nền tảng số của tổ chức Công đoàn cả nước, hướng tới mục tiêu có 300.000 đoàn viên, công nhân lao động và người dân tiếp cận thông tin chiến dịch qua báo chí và truyền thông số.

Sau chương trình tại Tây Ninh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại Nghệ An và Điện Biên, góp phần thực hiện mục tiêu tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy cho hơn 10% công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Một số hình ảnh tại chương trình: