Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm

Chương trình là hoạt động trọng tâm của Chiến dịch sau Lễ phát động tại TP Hải Phòng ngày 18/9/2026, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Tiểu dự án 4 "Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp" thuộc Dự án 7, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Chương trình được phát trực tiếp trên Trang Facebook Công đoàn Việt Nam, đồng thời được chia sẻ đồng loạt trên các nền tảng số của Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, góp phần thực hiện mục tiêu 300.000 đoàn viên, công nhân lao động, người dân được tiếp cận thông tin về Chiến dịch qua báo chí và các nền tảng truyền thông số.

Ban tổ chức tặng quà cho các công đoàn viên

Phát biểu tại Chương trình, bà Đặng Thị Diệu Linh, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty TNHH Lucky Việt Nam cho biết, tại Công ty Lucky, 100% người lao động đều là đoàn viên công đoàn. "Chúng tôi sẽ đưa nội dung phòng, chống ma túy vào các buổi sinh hoạt tổ công đoàn một cách tự nhiên, dễ hiểu nhất. Làm sao để mỗi anh chị em đều tự biết cách nhận diện nguy cơ, biết từ chối khi bị rủ rê và biết ngay mình phải báo cho ai khi gặp rắc rối", bà Linh chia sẻ.

Theo bà Linh, các tổ công đoàn của Công ty sẽ sâu sát hơn với đời sống anh chị em như thấy ai nghỉ làm bất thường hay có biến cố tâm lý, sẽ chủ động tìm hiểu, sẻ chia. "Công đoàn sẽ là nơi để anh em tin tưởng tâm sự, chúng tôi cam kết giữ bí mật và sẽ phối hợp với công an địa phương để bảo vệ an ninh quanh các khu nhà trọ công nhân", bà Diệu Linh cho biết.

Sau chương trình tổ chức ở Tây Ninh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục tổ chức Chương trình tại Nghệ An, Điện Biên, nhằm góp phần thực hiện chỉ tiêu tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy cho trên 10% công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.