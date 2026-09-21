Công nhận văn bằng nước ngoài được thực hiện hoàn toàn trực tuyến

Thông tư thay thế các quy định trước đây về công nhận văn bằng nước ngoài. Theo quy định mới, điều kiện công nhận văn bằng được xác định cụ thể theo từng phương thức đào tạo, gồm học trực tiếp tại nước ngoài; liên kết đào tạo tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam; đào tạo từ xa, trực tuyến và kết hợp trực tuyến với trực tiếp. Đối với một số trường hợp đào tạo tiến sĩ, Thông tư quy định chặt chẽ hơn về thời gian nghiên cứu, yêu cầu học thuật và chuẩn đầu ra nhằm bảo đảm chất lượng văn bằng.

Đáng chú ý, thủ tục công nhận văn bằng được thực hiện hoàn toàn trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Người đề nghị chỉ cần nhập dữ liệu một lần, tải hồ sơ trực tuyến; những thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia không phải nộp lại bản giấy hoặc bản chứng thực điện tử. Với văn bằng tiếng Anh, người đề nghị không phải dịch sang tiếng Việt.

Trường hợp cần xác minh với cơ sở giáo dục nước ngoài, thời hạn giải quyết tối đa được rút từ 45 ngày xuống còn 30 ngày làm việc. Kết quả công nhận được cập nhật vào cơ sở dữ liệu, từng bước kết nối với VNeID, tạo thuận lợi cho việc tra cứu, xác minh văn bằng.