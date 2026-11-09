Công nhận Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đạt chuẩn mức 2

Dự buổi lễ có đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương, một số học viện; lãnh đạo một số tỉnh, thành trong cả nước...

Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí: Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo các xã, phường cùng đông đảo cán bộ, viên chức Trường Chính trị tỉnh...

Đây là trường chính trị đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn mức độ 2. Trước đó, năm 2022, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai cũng là trường chính trị cấp tỉnh đạt chuẩn mức 1 đầu tiên của cả nước.

Đại biểu dự chương trình trao tặng công trình Phiến đá khắc ghi Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành công trình Phiến đá khắc ghi Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên Phiến đá khắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng truyền thống Trường Chính trị tỉnh Lào Cai.

Nhân dịp này, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tặng Trường chính trị tỉnh Lào Cai công trình Phiến đá khắc ghi Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phiến đá khắc dòng chữ: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt mục đích, thì phải: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công, Vô tư”, được đặt trang trọng tại sân trước của nhà trường.

Quang cảnh buổi lễ.

Tháng 7/2025, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai và Trường Chính trị tỉnh Yên Bái hợp nhất lấy tên là Trường Chính trị tỉnh Lào Cai. Trước yêu cầu mới, Tỉnh ủy đặt mục tiêu xây dựng Trường Chính trị tỉnh Lào Cai trở thành trường chính trị đầu tiên của cả nước đạt chuẩn mức 2, theo Quy định 396-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường đã tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí với phương châm xây dựng trường chuẩn là quá trình chuẩn hóa thực chất trên từng lĩnh vực hoạt động.

Qua đánh giá, trường đã đạt 6/6 tiêu chí, với 60/60 chỉ tiêu hoàn thành, trong đó có 15 chỉ tiêu vượt chuẩn mức 2.

Hiện nhà trường có 73 cán bộ, viên chức, trong đó có 61 giảng viên, đều có trình độ thạc sĩ trở lên (12 tiến sĩ, 16 nghiên cứu sinh), có 53 giảng viên chính trở lên.

Đại biểu dự buổi lễ.

Giai đoạn 2021 - 2025, qua 3 kỳ Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc, Trường cử 12 giảng viên tham gia, trong đó 8 giảng viên đạt danh hiệu dạy giỏi, 4 giảng viên đạt danh hiệu xuất sắc.

Cũng trong giai đoạn này, Trường đã tổ chức 209 lớp đào tạo, bồi dưỡng trên 14.000 học viên; trong đó 76 lớp trung cấp lý luận chính trị với 4.585 học viên, 133 lớp bồi dưỡng với 9.423 học viên. Tỉ lệ lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung so với không tập trung đạt 1/1,62 – vượt chuẩn so với yêu cầu tối thiểu 1/2, cho thấy, Trường luôn ưu tiên hình thức đào tạo bảo đảm chất lượng toàn diện.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng công nhận đạt chuẩn mức 2 và biểu trưng trường chuẩn mức độ 2 cho Trường Chính trị tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Chính trị tỉnh Lào Cai.

5 năm qua, Trường đã triển khai 50 đề tài, đề án khoa học cấp trường và 10 đề tài, đề án cấp tỉnh; tổ chức 58 hội thảo, tọa đàm các cấp trường, cấp tỉnh, cấp bộ; xuất bản 22 cuốn sách chuyên khảo, tham khảo phục vụ đào tạo, nghiên cứu. Đáng chú ý, 25 sản phẩm khoa học đã được chuyển giao cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh; 185 bài viết, công trình khoa học được công bố, trong đó 113 bài đăng trên các tạp chí có mã số ISSN.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã tập đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng gắn với chuyển đổi số như: xây dựng bài giảng điện tử, ứng dụng phần mềm thi trắc nghiệm, đặc biệt là mô hình “Ứng dụng chuyển đổi số vào đánh giá kết quả học tập của học viên”, mô hình đã được Tỉnh ủy Lào Cai công nhận là điển hình cấp tỉnh. Nhiều lớp học được thiết kế riêng cho cán bộ cơ sở ở vùng cao, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như: bồi dưỡng cấp ủy cơ sở, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đạt chuẩn mức 2 là dấu mốc quan trọng, nhưng giá trị của chuẩn không chỉ nằm ở việc đạt đủ tiêu chí. Đạt chuẩn đã khó, giữ chuẩn và nâng chuẩn còn khó hơn; chuẩn phải trở thành cam kết về chất lượng và động lực tự đổi mới của Nhà trường.

Đồng chí Giám đốc Học viện đề nghị Trường Chính trị tỉnh Lào Cai tập trung thực hiện tốt các định hướng, đó là: hoàn thiện thể chế, xác lập tầm nhìn phát triển; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên; nâng tầm công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách; đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, an toàn, hiệu quả; xây dựng văn hóa trường Đảng kỷ cương, liêm chính, nhân văn...

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, đạt chuẩn mức 2 mở ra chặng đường mới với trọng trách lớn hơn đối với Trường Chính trị tỉnh Lào Cai. Thời gian tới, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên nhà trường tiếp tục đoàn kết, đổi mới, biến tự hào thành động lực phấn đấu, giữ vững tinh thần tiên phong, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương; sự phối hợp, chia sẻ, đồng hành của các tỉnh bạn để Trường Chính trị tỉnh Lào Cai tiếp tục phát triển vững chắc, hướng tới trường Đảng địa phương kiểu mẫu, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đào tạo cán bộ của Đảng và sự phát triển của tỉnh.