Công nhân thi công nhà biểu diễn đa năng phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Ảnh: TÂY HỒ

Kiên trì dưới nắng mưa

Mưa trút xuống nam đảo, trên nền tuyến LRT đầu tiên của Phú Quốc, một tốp thợ vẫn đứng lắp ray. Nước chảy thành dòng trên áo, thanh ray trơn và lạnh nhưng mỗi mối nối vẫn vào đúng vị trí, không xê dịch.

Một trong những người đang miệt mài trên công trường là ông Văn Ninh Sơn, quê Quảng Trị. Lớn lên ở vùng đất nổi tiếng khắc nghiệt, ông Sơn nghĩ ông đã quen với các kiểu thời tiết đến khi ra Phú Quốc làm việc. Hơn 2 tháng ở đảo, ông ước tính có đến một nửa số ngày trời mưa. Quần áo thường xuyên ướt sũng phải dùng máy sấy liên tục mới kịp khô cho ca làm việc hôm sau. Bởi vậy, điều đọng lại trong ông sau những tháng ngày ở đảo không chỉ là nhịp độ thi công trên công trường mà còn là hình ảnh chiếc máy sấy chạy suốt đêm để sáng hôm sau ông có quần áo khô để mặc vào ca.

Mưa còn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công, nhất là các hạng mục điện và hàn. Theo ông Sơn, tuyến LRT phải bảo đảm tiến độ bởi đây là tuyến kết nối sân bay với nam đảo, nơi diễn ra các hoạt động trọng tâm của APEC 2027. Những ngày mưa làm gián đoạn thi công phải làm bù lại ở ngày thời tiết thuận lợi. Vì vậy, cứ tạnh ráo là công nhân tranh thủ làm việc, có những đợt kéo dài xuyên đêm đến sáng. Dù vất vả nhưng với ông Sơn được góp một phần công sức vào sự phát triển của Phú Quốc là điều rất đáng.

Cùng lắp ray có ông Lê Quý Công được điều từ Hà Nội vào Phú Quốc. Ông Công có hơn 36 năm gắn bó với ngành đường sắt, là công nhân lành nghề được đơn vị tin tưởng giao việc khi dự án bước sang giai đoạn lắp ray. Mỗi thanh ray dài 25m, nặng khoảng 1,5 tấn; toàn tuyến có 2.850 thanh. Trước khi thi công, công nhân được hướng dẫn kỹ về quy trình, biện pháp thi công và yêu cầu kỹ thuật riêng của loại ray này. Theo ông Công, công việc khó khăn nhưng cũng là cơ hội để những công nhân lành nghề phát huy nền tảng tích lũy hàng chục năm.

Công nhân thi công dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: TÂY HỒ

Trên đường băng số 2 của sân bay, nắng nóng và những điều kiện thi công đặc thù đặt ra thử thách khác cho người lao động. Anh Võ Minh Hoàng, Giám sát hạ tầng của Ban Quản lý dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết khu vực này trước đây là đầm lầy. Đường băng mới nằm sát đường băng đang khai thác nên công nhân chỉ được ra hiện trường ngoài giờ bay, có đêm chỉ làm 1 - 2 tiếng rồi phải dừng khi chuyến bay kế tiếp chuẩn bị tiếp cận. Lớp đất yếu, cát chảy, bùn nhão phải đào thay, chỗ sâu từ 8 - 10m. Công nhân vẫn được trả lương cả những ngày chỉ ngồi lán nhìn trời.

Hai bên đường băng, phần cỏ do anh Khổng Duy Cường, Giám đốc Công ty TNHH Cảnh quan - Cây xanh Phú Quốc đảm nhận. Diện tích trồng cỏ tăng gần ba lần so với thiết kế ban đầu khoảng 60ha, trong khi ngày khai thác ấn định. Anh Cường rút nhân sự ở tất cả dự án, với hơn 700 người lên trồng cỏ. Cỏ phải mua từ đất liền chở ra đảo, công nhân làm từ 6 - 21 giờ. Ban đêm, khu bay không có điện, công nhân làm dưới đèn năng lượng mặt trời và đèn pin đội đầu.

Ban ngày, đường băng rộng mênh mông, không có bóng cây cũng không thể dựng lều che nắng. Để công nhân có chỗ nghỉ ngơi trong 30 phút ăn trưa, anh Cường xin điều xe buýt lên công trường làm nơi trú nắng tạm thời. Anh kể buổi sáng có khoảng 600 người làm việc nhưng đến chiều giảm 100 người do không chịu nổi cái nắng gay gắt và hơi nóng hầm hập từ mặt bê tông hắt lên.

Để động viên, giữ chân người lao động, anh xin ở lại sân bay cùng anh em. Có những bữa, mọi người ngồi ăn ngay trên đường băng, gặp lúc trời đổ mưa, nước mưa rơi cả vào hộp cơm. Anh Cường nói với công nhân: “Làm đường băng này, chúng ta sẽ không có lần thứ hai”.

Tự hào góp sức

Sát bờ biển phía nam đảo, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC nằm cạnh nhà biểu diễn đa năng. Hệ mái 13 nhịp mô phỏng sóng biển với khối lượng kết cấu thép khoảng 12.000 tấn được lắp dựng xong. Ở đây công trường làm việc theo “3 ca, 4 kíp”, những cơn mưa đêm trên đảo cũng không làm gián đoạn nhịp thi công.

Ông Nguyễn Đắc Thảo, Giám sát kỹ thuật tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC có hơn 40 năm gắn bó với nghề xây dựng nói: “Đây là dự án lớn nhất và phức tạp nhất trong sự nghiệp của tôi. Mỗi ngày nhìn công trình đổi khác, tôi tự hào khi người Việt Nam có thể dựng nên công trình đẳng cấp thế giới”.

Công nhân lắp đường ray tuyến tàu điện LRT đầu tiên tại Phú Quốc. Ảnh: TÂY HỒ

Trên phần mái và mặt ngoài, các tổ, đội công nhân, kỹ sư lắp đặt, căn chỉnh từng lớp vật liệu để hoàn thiện những đường cong mô phỏng sóng biển. Công việc đòi hỏi độ chính xác cao khi ghép nối các cấu kiện theo hình dạng kiến trúc phức tạp. Làm việc trên cao, họ còn phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn.

Khi mặt trời dần lặn cũng là lúc ca làm việc tối bắt đầu tại cụm khách sạn Bãi Đất Đỏ cùng khu với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC. Công nhân và kỹ sư thi công cả đêm. Chị Trần Thị Ruộng làm công nhân vệ sinh, thu gom vật liệu thừa, dọn mặt bằng để bàn giao cho các đội thi công tiếp theo. Chồng chị cũng làm cùng dự án. Chị Ruộng nói: “Vợ chồng tôi gắn bó với công việc không chỉ vì thu nhập mà còn vì hạnh phúc khi biết phần đóng góp nhỏ bé của mình đang tạo nên một công trình ý nghĩa”.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Ban Quản lý dự án cụm khách sạn Bãi Đất Đỏ, dự án bố trí thường xuyên khu lưu trú với khoảng 3.000 chỗ ở cùng hệ thống y tế và các tiện ích thiết yếu để người lao động ổn định sinh hoạt, yên tâm làm việc. Từ những người lắp ray giữa mưa, người trồng cỏ dưới nắng gắt, người giám sát trên tầng mái đến người dọn mặt bằng trong ca đêm, mỗi người giữ một phần việc riêng trên đại công trường. Phần việc ấy khác nhau nhưng đều nối vào cùng một mục tiêu là đưa các công trình phục vụ APEC 2027 về đích đúng hạn.