Công nhân trẻ làm chủ công nghệ

Trên những dây chuyền sản xuất tự động hóa tại các doanh nghiệp (DN), đội ngũ công nhân đang từng ngày đổi mới, nâng cao năng lực để thích ứng với yêu cầu sản xuất hiện đại. Không chỉ có lợi thế về sức trẻ, họ còn chủ động trau dồi chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng số, từng bước làm chủ công nghệ và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Không còn là “công nhân chỉ làm theo máy”

Một buổi sáng tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thiên Long Long Thành (xã An Phước), tiếng máy móc vận hành liên tục. Những cánh tay robot chuyển động nhịp nhàng, chính xác; hệ thống tự động đưa linh kiện vào đúng vị trí, trong khi các màn hình liên tục cập nhật thông số sản xuất. Giữa dây chuyền hiện đại, công nhân trẻ không chỉ thực hiện những thao tác lặp lại mà còn trực tiếp theo dõi thông số kỹ thuật, kiểm tra dữ liệu, lập trình các mẫu mã sản phẩm và cập nhật kết quả lên hệ thống.

Lao động trẻ tại Công ty TNHH Topband Smart Đồng Nai Việt Nam (phường Long Thành) làm chủ dây chuyền sản xuất hiện đại. Ảnh: Nguyễn Hòa

Anh Trần Văn Thao, công nhân Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thiên Long Long Thành cho biết: Khi thiết bị và công nghệ liên tục được cải tiến, người lao động (NLĐ) phải thường xuyên học hỏi, cập nhật kiến thức để đáp ứng yêu cầu công việc. Việc hiểu nguyên lý vận hành của máy móc, nắm bắt các thông số kỹ thuật và tuân thủ quy trình không chỉ giúp nâng cao năng suất mà còn hạn chế sai sót, bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ chiếu xạ Ánh Dương (chuyên về chiếu xạ công nghiệp, kho chứa hàng lạnh, logistics tại Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành), nhiều NLĐ trẻ đang làm chủ các thiết bị, công nghệ hiện đại thông qua hệ thống điều khiển được lập trình sẵn trên máy tính. Công việc không chỉ đòi hỏi kỹ năng vận hành mà còn yêu cầu NLĐ nắm vững quy trình kỹ thuật, hiểu các thông số và kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, bảo đảm hoạt động sản xuất diễn ra liên tục, an toàn và hiệu quả.

Anh Phạm Thế Bảo, kỹ sư vận hành máy, Công ty cổ phần Công nghệ chiếu xạ Ánh Dương chia sẻ: “Máy móc ngày càng hiện đại, nếu không chủ động học hỏi, cập nhật kiến thức thì rất dễ bị tụt lại phía sau. Tôi thường xuyên tự học thêm về tự động hóa, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và nâng cao trình độ tiếng Anh để hiểu rõ hơn nguyên lý, quy trình vận hành thiết bị, từ đó bảo đảm máy móc hoạt động ổn định, công việc diễn ra thông suốt”.

Ông Nguyễn Quốc Trường, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ chiếu xạ Ánh Dương cho biết: Trong bối cảnh DN đẩy mạnh tự động hóa và chuyển đổi số, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trở thành yêu cầu cấp thiết. Đối với công nhân trẻ, chủ động học nghề, làm chủ công nghệ và thích ứng với phương thức sản xuất mới không chỉ giúp hoàn thành tốt công việc trước mắt mà còn mở ra cơ hội nâng cao tay nghề, phát triển nghề nghiệp và khẳng định giá trị của bản thân trong môi trường lao động hiện đại.

Làm chủ công nghệ hiện đại

Sự phát triển của tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số và công nghệ sản xuất thông minh đang làm thay đổi vị trí của người công nhân trong nhà máy. Máy móc có thể làm thay con người nhiều công đoạn, nhưng lại đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chính người vận hành. Từ thực tế đó, NLĐ không chỉ biết làm theo hướng dẫn mà còn biết đọc dữ liệu, biết phát hiện vấn đề biết sử dụng công nghệ và quan trọng hơn, biết học những điều mới.

Công nhân Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thiên Long Long Thành (xã An Phước) làm chủ dây chuyền sản xuất hiện đại.

Tại nhiều DN, công nhân trẻ đang từng bước thích ứng với những thay đổi của nền sản xuất hiện đại trong thời đại công nghiệp 4.0. Như tại Công ty TNHH Topband Smart Đồng Nai Việt Nam (phường Long Thành), nhiều NLĐ trẻ nhanh chóng bắt nhịp công việc, từng bước làm chủ công nghệ sản xuất. Việc đầu tư, ứng dụng công nghệ mới không chỉ giúp DN nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn đặt ra yêu cầu ngày càng cao về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và khả năng thích ứng của NLĐ.

Ông Zeng Ping, chủ quản bộ phận kỹ thuật Công ty TNHH Topband Smart Đồng Nai Việt Nam cho biết: Việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất tạo điều kiện để NLĐ tiếp cận máy móc, thiết bị và các kỹ thuật điện tử tiên tiến. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả các công nghệ mới, NLĐ cần chủ động học hỏi, cập nhật kiến thức và không ngừng nâng cao kỹ năng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của DN.

Nếu trong ngành điện tử, công nhân phải làm quen với tự động hóa và dữ liệu thì trong ngành cơ khí chính xác, yêu cầu về trình độ kỹ thuật còn được đặt lên rất cao. Anh Nguyễn Trọng Đức, công nhân Công ty cổ phần Công nghiệp Chính xác Việt Nam (phường Hố Nai) là một trong những công nhân trẻ được đào tạo để vận hành máy CNC và các thiết bị gia công hiện đại. Công việc của anh không đơn giản là đứng bên máy mà trước mỗi ca sản xuất, anh phải kiểm tra thông số, đọc bản vẽ kỹ thuật, thiết lập chương trình, theo dõi quá trình gia công và kiểm tra sản phẩm sau khi hoàn thành.

Đồng Nai đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về lao động kỹ thuật. Trong bối cảnh đó, công nhân trẻ với lợi thế về sức khỏe, khả năng thích ứng và tiếp cận công nghệ nhanh là nguồn nhân lực quan trọng. Nếu được đào tạo bài bản, tạo điều kiện phát triển và khuyến khích sáng tạo, họ sẽ có cơ hội trở thành lực lượng nòng cốt trong vận hành, quản lý và làm chủ công nghệ tại DN.

Theo anh Đức, đối với các sản phẩm cơ khí chính xác, chỉ một sai số nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Vì vậy, người vận hành không chỉ cần thành thạo kỹ năng sử dụng máy móc mà còn phải hiểu rõ đặc tính sản phẩm, nắm vững các thông số kỹ thuật và quy trình sản xuất. Để theo kịp sự phát triển của công nghệ, tinh thần chủ động học hỏi, sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới là yếu tố quan trọng đối với mỗi công nhân trẻ.

Một thế hệ công nhân trẻ có tri thức, có tay nghề, có ngoại ngữ, có kỹ năng công nghệ, có tinh thần sáng tạo chính là nguồn lực quan trọng để xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, góp phần đưa Đồng Nai trở thành một trung tâm công nghiệp năng động, hiện đại và có vị thế ngày càng cao trong thời kỳ hội nhập.