Chương trình thu hút hơn 1.000 đoàn viên, công nhân, người lao động tham gia. (Ảnh: NGỌC ÁNH)

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, sáng 21/11, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình truyền thông “Tự hào hàng Việt-Đồng hành cùng thương hiệu Việt”, thu hút hơn 1.000 đoàn viên, công nhân, người lao động tham gia.

Trân trọng thành quả lao động của người Việt Nam

Không chỉ góp phần đưa hàng Việt đến gần hơn với người lao động, chương trình còn lan tỏa văn hóa tiêu dùng có trách nhiệm, khơi dậy niềm tự hào đối với những sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam.

Đối với tổ chức Công đoàn Thủ đô, đây cũng là dịp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa công tác tuyên truyền gắn chặt hơn với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; để đoàn viên, người lao động không chỉ được tuyên truyền, vận động mà còn trực tiếp được tiếp cận, lựa chọn những sản phẩm chất lượng, giá cả phù hợp và được thụ hưởng những giá trị văn hóa thiết thực.

Các đại biểu tham quan gian hàng. (Ảnh: NGỌC ÁNH)

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có ý nghĩa đặc biệt đối với tổ chức công đoàn. Bởi mỗi sản phẩm hàng Việt được tạo ra đều mang dấu ấn của người lao động Việt Nam. Đằng sau một sản phẩm có chất lượng là trí tuệ, bàn tay, mồ hôi, kỷ luật lao động và sức sáng tạo của hàng triệu công nhân, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và người lao động trong các doanh nghiệp.

Vì vậy, ưu tiên sử dụng hàng Việt không chỉ là lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mỗi cá nhân, gia đình mà còn là sự trân trọng thành quả lao động của người Việt Nam; góp phần duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động, củng cố thị trường trong nước và tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh của thương hiệu Việt.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy cũng cho rằng, trong bối cảnh thương mại điện tử và kinh tế số phát triển mạnh mẽ, người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn nhưng cũng phải đối mặt với không ít rủi ro như hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, quảng cáo sai sự thật và các hành vi gian lận thương mại.

Do đó, vận động ưu tiên sử dụng hàng Việt cần gắn liền với xây dựng văn hóa tiêu dùng, hình thành đội ngũ người tiêu dùng thông thái, có kiến thức, kỹ năng nhận diện sản phẩm, biết lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng và chủ động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội yêu cầu: Qua hoạt động này, các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, gắn Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với Chương trình phúc lợi đoàn viên và các hoạt động chăm lo đời sống người lao động.

Riêng trong năm 2026, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức 20 cuộc tuyên truyền về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thông qua các hoạt động này, kiến thức pháp luật và kỹ năng tiêu dùng được truyền tải gần gũi, thiết thực đến đoàn viên, người lao động, góp phần nâng cao nhận thức, khả năng nhận diện và phòng tránh rủi ro trong quá trình mua sắm, tiêu dùng.

Đưa hàng Việt đến gần hơn với công nhân, lao động

Một trong những điểm nhấn của chương trình là không gian giới thiệu, quảng bá sản phẩm hàng Việt với 15 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và địa phương, trong đó có các sản phẩm OCOP đặc trưng của xã Thư Lâm, xã Đông Anh, xã Phúc Thịnh và một số địa phương khác.

Tặng hoa các doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình. (Ảnh: NGỌC ÁNH)

Tại đây, đoàn viên, người lao động và nhân dân có cơ hội trực tiếp tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn những sản phẩm Việt Nam có chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Các doanh nghiệp tham gia cam kết giảm giá tối thiểu 10% so với thị trường; nhiều mặt hàng được giảm từ 30% đến 40%, cùng các chương trình khuyến mại thiết thực.

Việc tổ chức các gian hàng ngay trong khuôn khổ chương trình truyền thông không chỉ tạo điều kiện để người lao động tiếp cận hàng hóa chất lượng với giá cả ưu đãi mà còn mở ra cơ hội kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp sản xuất, nhà phân phối với người tiêu dùng.

Bên cạnh hoạt động tham quan, mua sắm, đoàn viên, người lao động còn được cung cấp kiến thức về tiêu dùng thông thái, kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong kỷ nguyên số; tham gia giao lưu, hỏi đáp, thưởng thức chương trình nghệ thuật và các tiểu phẩm tuyên truyền. Với hình thức thể hiện sinh động, gần gũi, những nội dung tưởng chừng khô khan về pháp luật và tiêu dùng được chuyển tải hấp dẫn, dễ tiếp nhận, phù hợp với đông đảo công nhân, lao động.

Trong đó, mỗi đoàn viên, người lao động cần trở thành người tiêu dùng thông thái, ưu tiên lựa chọn hàng Việt có chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phù hợp với nhu cầu; kiên quyết nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại. Mỗi lựa chọn đúng đắn không chỉ bảo vệ quyền lợi của bản thân, gia đình mà còn là sự ủng hộ thiết thực đối với doanh nghiệp chân chính và người lao động Việt Nam.

Đối với doanh nghiệp, việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh cần song hành với thực hiện trách nhiệm xã hội, chăm lo việc làm, thu nhập và điều kiện làm việc cho người lao động. Bởi người lao động không chỉ là lực lượng trực tiếp làm ra sản phẩm mà còn là người tiêu dùng, đồng thời là cầu nối lan tỏa uy tín của thương hiệu Việt.

Góp phần xây dựng văn hóa công nhân

Chương trình năm nay được tổ chức trong thời điểm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai Ngày hội Văn hóa công nhân trong các cấp công đoàn, hướng tới hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ra mắt "Điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho ﻿công nhân" tại Công ty TNHH Nước giải khát Swire Coca-Cola Việt Nam. (Ảnh: NGỌC ÁNH)

Đây là dịp để đoàn viên, người lao động được tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giải trí, chăm sóc sức khỏe; đồng thời góp phần xây dựng văn hóa công đoàn, văn hóa công nhân, văn hóa an toàn lao động và lối sống lành mạnh.

Từ góc độ này, xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt cũng chính là một nội dung thiết thực trong xây dựng văn hóa công nhân. Bởi văn hóa không chỉ hiện diện trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật hay hoạt động thể thao mà còn được thể hiện qua cách mỗi người lao động làm việc, ứng xử, lựa chọn sản phẩm, tôn trọng giá trị lao động, chấp hành pháp luật và có trách nhiệm với cộng đồng.

Hưởng ứng tinh thần đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động. Nổi bật là Giải chạy “Nhịp bước Công đoàn Thủ đô” với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, công nhân, lao động; ra mắt 3 Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, 5 mô hình doanh nghiệp không ma túy; bàn giao 2 “Mái ấm Công đoàn”, trao quà cho 100 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà công nhân tại 2 công trình trọng điểm của Thủ đô.

Cùng với đó, các cấp công đoàn tổ chức nhiều ngày hội văn hóa, thể thao, giải bóng đá, pickleball, giao lưu văn nghệ; phát triển các mô hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng và ra mắt ứng dụng Công đoàn số.

Tại lễ ra mắt “Điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho công nhân” tại Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải khát Swire Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh khẳng định: Việc đưa Điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng vào hoạt động là minh chứng sinh động cho sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức công đoàn và doanh nghiệp trong công tác chăm lo đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; tạo môi trường làm việc văn minh, thân thiện, giúp người lao động thêm gắn bó với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Có thể thấy, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được tổ chức công đoàn Thủ đô triển khai với nhiều hình thức phong phú, hướng tới mục tiêu chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường để người lao động rèn luyện sức khỏe, giao lưu, sáng tạo và tiếp cận những giá trị văn hóa tốt đẹp.