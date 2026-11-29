Đây cũng là thông điệp được các khách mời chia sẻ tại chương trình Điểm hẹn công nhân tháng 11-2026 với chủ đề “Công nhân thời đại số” do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức. Từ những câu chuyện thực tế tại doanh nghiệp (DN) đến kinh nghiệm ứng dụng AI trong công việc và cuộc sống, chương trình gợi mở nhiều giải pháp giúp NLĐ tự tin thích ứng với quá trình chuyển đổi số (CĐS).

Công nghệ mở ra cơ hội mới

CĐS không còn là câu chuyện xa vời mà đang hiện diện trong từng hoạt động sản xuất và đời sống, từng bước thay đổi cách con người làm việc, giao tiếp và quản lý công việc. Chương trình Điểm hẹn công nhân đã gợi mở nhiều giải pháp giúp công nhân tự tin thích ứng với quá trình CĐS.

Các đại biểu khách mời chia sẻ quanh chủ đề chuyển đổi số đối với người lao động tại chương trình Điểm hẹn công nhân.

Chia sẻ tại chương trình, ông Huỳnh Thanh Bình, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố cho rằng: CĐS góp phần giúp con người tiết kiệm thời gian, công sức và nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong sản xuất, nhiều công đoạn nặng nhọc, độc hại hoặc lặp đi lặp lại đã được máy móc đảm nhận. Nhờ đó, NLĐ giảm sức lao động trực tiếp và có điều kiện tập trung vào những công việc đòi hỏi kỹ năng, khả năng xử lý cao hơn.

Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Thanh Bình, rào cản lớn đôi khi không nằm ở sự phức tạp của công nghệ mà xuất phát từ tâm lý ngại thay đổi, sợ không theo kịp cái mới. Ông dẫn chứng, có những người lớn tuổi ban đầu rất e ngại khi sử dụng điện thoại thông minh, nhưng nhờ kiên trì tìm hiểu và được hướng dẫn phù hợp, họ dần sử dụng thành thạo. Điều đó cho thấy, tuổi tác không phải là giới hạn nếu mỗi người có quyết tâm học hỏi.

CĐS là xu thế tất yếu, mang đến cả cơ hội lẫn thách thức đối với lực lượng lao động. Khi mỗi công nhân chủ động học hỏi, DN quan tâm đào tạo và tổ chức Công đoàn phát huy vai trò đồng hành, công nghệ sẽ không chỉ là yêu cầu phải thích ứng mà còn trở thành lợi thế để NLĐ nâng cao giá trị bản thân, ổn định việc làm và đóng góp vào sự phát triển của DN và thành phố Đồng Nai.

Thực tế tại các DN trên địa bàn Đồng Nai đã có những chuyển biến rõ nét từ ứng dụng công nghệ. Anh Nguyễn Đức Hưng, người có 16 năm làm việc tại Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam (phường Tân Triều), cho biết: Trước đây, nhiều công đoạn sản xuất chủ yếu thực hiện thủ công, máy móc còn thô sơ nên cần số lượng lớn công nhân trên các dây chuyền. Những năm gần đây, nhờ cải tiến thiết bị và ứng dụng công nghệ, quy trình sản xuất được tinh gọn hơn. Nếu giai đoạn 2010-2015, một số dây chuyền đạt khoảng 1-2 ngàn sản phẩm/ngày thì hiện nay sản lượng có thể đạt từ 3 ngàn sản phẩm trở lên, tùy mã hàng và nhà máy.

Theo anh Hưng, không chỉ nâng cao năng suất, công nghệ còn giúp hoạt động quản lý linh hoạt hơn. Thông qua hệ thống dữ liệu, lãnh đạo DN có thể theo dõi tình hình sản xuất tại nhà máy từ nhiều địa điểm khác nhau. “Tự động hóa giúp giảm bớt công việc thủ công nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về trình độ, kỹ năng của NLĐ. Muốn tiếp tục gắn bó với công việc, công nhân phải tích cực học hỏi, nâng cao năng lực để đáp ứng phương thức sản xuất hiện đại”- anh Hưng chia sẻ.

Học kỹ năng số để nâng cao giá trị bản thân

Bên cạnh tự động hóa, AI đang mở ra thêm nhiều công cụ hỗ trợ công nhân trong công việc và đời sống. Theo ông Nguyễn Vũ Huy Hoàng, Giám đốc chương trình đào tạo AI và CĐS Học viện ACC (Thành phố Hồ Chí Minh), NLĐ không nhất thiết phải am hiểu sâu về công nghệ mới có thể ứng dụng AI. Với những thao tác đơn giản, công nhân có thể sử dụng công cụ này để giải nghĩa thuật ngữ chuyên môn, tìm hiểu tài liệu hướng dẫn sản xuất, gợi ý sáng kiến cải tiến hoặc hỗ trợ học ngoại ngữ. Trong cuộc sống, AI còn có thể giúp NLĐ xây dựng thực đơn phù hợp với ngân sách gia đình, tìm kiếm kiến thức và hỗ trợ con học tập.

Công nhân đặt câu hỏi về chuyển đổi số tại chương trình Điểm hẹn công nhân.

Ông Nguyễn Vũ Huy Hoàng cũng lưu ý, kỹ năng số không chỉ là khả năng sử dụng AI hay các thiết bị thông minh mà NLĐ còn cần kỹ năng giao tiếp trên môi trường số, phối hợp làm việc, giải quyết vấn đề và khai thác thông tin hiệu quả. Những thao tác trao đổi, tiếp nhận và phản hồi thông tin trong các nhóm công việc trực tuyến cũng thể hiện tác phong, tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp của mỗi người.

Để việc phổ cập kỹ năng số đạt hiệu quả, ông Nguyễn Vũ Huy Hoàng đề xuất DN phối hợp với tổ chức Công đoàn xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt. Mỗi đơn vị có thể cử 1 hoặc 2 người tham gia tập huấn, sau đó trở về hướng dẫn, đào tạo lại cho công nhân. Cách làm này giúp kiến thức công nghệ được lan tỏa rộng hơn, đồng thời phù hợp với đặc thù sản xuất của từng DN.

Một trong những băn khoăn được công nhân đặt ra tại chương trình là liệu lao động ngoài 40 tuổi có quá muộn để bắt đầu học kỹ năng số. Trả lời vấn đề này, bà Phạm Thị Hương, Phó Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Konnichiwa (phường Hố Nai), khẳng định: Việc học không bị giới hạn bởi tuổi tác, quan trọng là mỗi người có tinh thần chủ động, xác định được nhu cầu và kiên trì với mục tiêu của mình. NLĐ có thể bắt đầu từ những mục tiêu nhỏ, phù hợp với điều kiện công việc và gia đình; xác định bản thân còn thiếu kỹ năng gì để bổ sung, phục vụ tốt hơn công việc hiện tại hoặc mở ra cơ hội phát triển trong tương lai.

Về vấn đề CĐS cũng đặt ra trách nhiệm đối với DN trong đào tạo lại và bố trí việc làm cho NLĐ, bà Phạm Thị Hương cho rằng: Khi công nghệ làm thay đổi cơ cấu việc làm, DN cần đánh giá năng lực, kinh nghiệm của từng người để xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, tạo điều kiện chuyển đổi vị trí thay vì vội vàng thay thế bằng nguồn nhân lực mới. Với những công nhân nhiều năm kinh nghiệm nhưng còn hạn chế về kỹ năng công nghệ, các lớp đào tạo ngắn hạn, kết hợp lý thuyết với thực hành sẽ giúp họ tiếp tục phát huy thế mạnh và thích ứng với công việc mới.

Chia sẻ về sự chủ động học hỏi và sáng tạo nội dung số, anh Nguyễn Đức Hưng cho biết: Ngoài thời gian làm việc tại nhà máy, tôi còn sáng tạo nội dung, quản lý fanpage “Công nhân có gì vui” với khoảng 124 ngàn người theo dõi. Công nghệ và AI hỗ trợ tiết kiệm đáng kể thời gian trong quá trình xây dựng nội dung, từ đó giúp tôi có thêm điều kiện phát huy sở trường, chia sẻ những hoạt động tích cực của công nhân. Tuy nhiên, theo anh Hưng, NLĐ không nên phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ. AI chỉ là công cụ hỗ trợ, chất lượng công việc vẫn phụ thuộc vào kiến thức, kinh nghiệm, tư duy và sự chủ động của mỗi người.

Bà Bùi Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cho biết: Tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu các ý kiến, đề xuất tại chương trình và phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan để có thêm giải pháp hỗ trợ NLĐ thích ứng với những thay đổi của thời đại số.

Tại chương trình, các khách mời khuyến nghị công nhân ưu tiên tiếp nhận thông tin từ những kênh chính thống của cơ quan nhà nước và tổ chức Công đoàn; không vội tin, chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng. Bên cạnh yêu cầu nâng cao kỹ năng, công nhân cũng cần trang bị kiến thức để tự bảo vệ mình trên không gian mạng. Trước những hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, NLĐ cần thận trọng, không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã xác thực hoặc thực hiện giao dịch theo hướng dẫn từ những nguồn không rõ ràng.