Công nhân thoát nước trả lại tài sản cho du khách Nhật Bản

Ngày 7-11, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, 2 công nhân là anh Đặng Hải Anh và chị Nguyễn Thị Giang, thuộc Tổ duy trì 14. Kiểm tra túi xách, 2 công nhân phát hiện bên trong có tiền mặt, vật dụng cá nhân và hộ chiếu của một công dân Nhật Bản. Ngay sau đó, 2 anh chị đã báo cáo đơn vị đồng thời thực hiện theo hướng dẫn, mang tài sản đến Công an phường Giảng Võ trình báo để tìm người đánh rơi.

Bên trong túi xách có tiền mặt, vật dụng cá nhân và hộ chiếu của một công dân Nhật Bản. Ảnh: PV

Với sự hỗ trợ của Công an phường Giảng Võ, ngay trong ngày, chủ nhân của chiếc túi xách đã được xác minh và mời đến trụ sở Công an phường để nhận lại toàn bộ tài sản. Người đánh rơi là một du khách nam, quốc tịch Nhật Bản.

Công nhân Xí nghiệp Thoát nước số 4 (Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) bàn giao tài sản cho người đánh rơi. Ảnh: PV

Hành động trung thực, trách nhiệm của anh Đặng Hải Anh và chị Nguyễn Thị Giang là việc làm đẹp, thể hiện phẩm chất của người lao động Thủ đô. Việc chủ động tìm cách trao trả cho người đánh mất không chỉ giúp người nước ngoài giải quyết tình huống khó khăn mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.