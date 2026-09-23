Công nhân thiệt mạng do tai nạn ở Đấu trường La Mã

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 22/9 bên trong công trình cổ đại nổi tiếng. Nạn nhân đang tham gia lắp đặt hệ thống chiếu sáng thì bị ngã từ độ cao khoảng 3 mét.

Xác nhận vụ việc, Bộ Văn hóa Ý cho biết một phần Đấu trường La Mã đã được đóng cửa trong ngày 23/9 để tưởng niệm nạn nhân. “Đây là một sự kiện bi thảm khiến chúng ta bàng hoàng và choáng váng”, Bộ trưởng Văn hóa Ý Alessandro Giuli cho biết.

Đấu trường La Mã ở Rome, Ý. Ảnh: Unsplash

Công viên khảo cổ Đấu trường La Mã cho biết khu vực tầng hai, nơi xảy ra tai nạn, sẽ tạm thời đóng cửa để bày tỏ sự thương tiếc đối với người đã thiệt mạng.

Ông Natale Di Cola, Tổng thư ký CGIL tại Rome, kêu gọi Bộ trưởng Giuli làm rõ nguyên nhân tai nạn và yêu cầu đóng cửa hoàn toàn địa điểm này. “Hoạt động nhân văn cần được ưu tiên hơn khách du lịch”, ông Di Cola nói.

Đấu trường La Mã được xây dựng cách đây khoảng 2.000 năm dưới thời Đế chế La Mã và từng là nơi diễn ra các trận đấu của võ sĩ giác đấu, các cuộc hành quyết và những màn săn thú. Công trình này hiện là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất Rome, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.