Công nhân thăm dò địa chất gặp nạn được ngư dân ứng cứu kịp thời

Ngày 8/10, tin từ UBND xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị cho biết, anh Ngô Thanh Sơn - Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự thôn Liêm Tiến, xã Sen Ngư vừa ứng cứu kịp thời đưa 5 công nhân làm việc trên bè khảo sát thăm dò địa chất thực hiện dự án điện gió ngoài khơi vào bờ an toàn.

Anh Ngô Thanh Sơn vượt sóng to, gió lớn để cứu giúp các công nhân khảo sát thăm dò địa chất trên biển gặp nạn.

Theo đó, các công nhân khảo sát thăm dò địa chất gồm: Hồ Văn Mạnh (SN 1994), trú xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị; Ngô Thanh Cảnh (SN 1986); Trần Văn Linh (SN 1990); Trần Văn Cường (SN 1983); Trần Văn Quốc (SN 2008) cùng trú thôn Đồn, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị trong lúc tiến hành khảo sát thăm dò địa chất thực hiện dự án điện gió ngoài khơi thì không may gặp nạn. Do gió to sóng lớn đánh bè của các công nhân bị hỏng, trôi tự do giữa biển.

Các công nhân phát tín hiệu cầu cứu, anh Ngô Thanh Sơn đang câu mực gần đó nhận được tín hiệu nên lập tức vượt sóng, vượt gió đến nơi các công nhân đang gặp nạn ứng cứu kịp thời và đưa họ vào bờ an toàn. Hiện sức khỏe của các công nhân đều ổn định.

Anh Ngô Thanh Sơn và các công nhân được anh ứng cứu kịp thời, đưa vào bờ an toàn.

Lãnh đạo UBND xã Sen Ngư đánh giá cao hành động tương thân tương ái, kịp thời ứng cứu người gặp nạn của anh Ngô Thanh Sơn. Hành động của anh Sơn là việc làm đáng biểu dương và lan tỏa trong cộng đồng.