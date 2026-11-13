Công nhân Tây Ninh chung sức xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh

Ngày 13/11, tại Khu liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình hưởng ứng Chiến dịch “Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm”.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Sự kiện thu hút hơn 1.000 cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động tham gia, nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, đồng thời phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa tệ nạn tại các khu công nghiệp.

Phát biểu tại chương trình, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, ma túy không chỉ gây tổn hại sức khỏe, hạnh phúc gia đình mà còn ảnh hưởng đến an ninh, an toàn và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Theo ông Hiểu, cả nước hiện có khoảng 177.000 người sử dụng trái phép chất ma túy hoặc đang cai nghiện, trong đó ít nhất 16.000 người là công nhân. Các đối tượng phạm tội thường lợi dụng thời điểm người lao động mệt mỏi sau giờ làm việc, gặp khó khăn trong cuộc sống để tiếp cận, dụ dỗ sử dụng ma túy.

Trước thực trạng này, ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị các cấp công đoàn đổi mới phương thức tuyên truyền, tăng cường bám sát cơ sở, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời hỗ trợ công nhân gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn cần phối hợp với doanh nghiệp, cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, phát hiện nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy. Mỗi công nhân phải nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, kiên quyết không thử, không sử dụng ma túy dù chỉ một lần.

Cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động tham gia trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa tệ nạn tại các khu công nghiệp.

Hưởng ứng chiến dịch, bà Đặng Thị Diệu Linh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gain Lucky (Việt Nam) khẳng định, quyết tâm của hơn 20.000 đoàn viên, người lao động trong việc xây dựng môi trường làm việc không có ma túy.

Theo bà Linh, thời gian tới, Công đoàn cơ sở Gain Lucky sẽ lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy vào sinh hoạt công đoàn, tăng cường nắm bắt đời sống công nhân, phối hợp bảo đảm an ninh tại các khu nhà trọ và hỗ trợ người từng mắc sai lầm tái hòa nhập cộng đồng.

Chương trình được phát trực tiếp trên Facebook Công đoàn Việt Nam và chia sẻ qua các nền tảng số, hướng tới mục tiêu tiếp cận 300.000 đoàn viên, công nhân và người dân.

Sau Tây Ninh, chiến dịch tiếp tục triển khai tại Nghệ An và Điện Biên, góp phần phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy cho hơn 10% công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Thông qua hoạt động, tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò đồng hành, chăm lo và bảo vệ người lao động, hướng tới xây dựng môi trường sản xuất an toàn, ổn định, không có ma túy.