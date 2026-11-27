Công nhân Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang, xã Thạnh Lộc đang làm việc.

Thêm thu nhập, thêm niềm vui

Những tháng cuối năm, khi các khoản chi tiêu sinh hoạt, học hành của con cái và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán bắt đầu tăng, thông tin lương tối thiểu vùng được điều chỉnh từ đầu năm 2027 được nhiều công nhân quan tâm.

Đối với người lao động, tiền lương không chỉ là khoản thù lao sau những giờ làm việc mà còn là nguồn tài chính chủ yếu để trang trải cuộc sống gia đình. Chị Trần Ngọc Anh, ngụ xã Định Hòa làm công nhân Nhà máy may Vinatex Kiên Giang, xã Gò Quao cho biết: “Từ tiền thuê nhà, điện, nước, ăn uống đến học phí, chi phí chăm sóc sức khỏe, hầu hết đều trông chờ vào tiền lương hằng tháng của tôi. Giá thực phẩm ngày càng tăng nên có thông tin tăng lương, tôi mừng lắm”.

Tại các doanh nghiệp sản xuất giày dép, may mặc và chế biến trên địa bàn tỉnh, nhiều công nhân phải cân đối thu nhập để vừa bảo đảm sinh hoạt vừa tiết kiệm một khoản phòng khi đau ốm hoặc phát sinh việc đột xuất. Ngoài ra, giá hàng hóa, dịch vụ tạo áp lực lên chi tiêu nên thông tin tăng lương tối thiểu vùng mở ra kỳ vọng cải thiện phần nào đời sống.

Theo Nghị định số 399/2026/NĐ-CP, ngày 2/11/2026 của Chính phủ, mức lương tối thiểu tháng trên cả nước được điều chỉnh tăng từ 310.000 đến 390.000 đồng tùy vùng, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng II tăng từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng/tháng, tương ứng tăng 350.000 đồng; vùng III tăng từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng/tháng, tăng 310.000 đồng; vùng IV tăng từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng/tháng, tăng 340.000 đồng.

Tại An Giang, các địa bàn như phường Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới, Châu Đốc, Vĩnh Tế, Vĩnh Thông, Rạch Giá, Hà Tiên, Tô Châu; các xã Mỹ Hòa Hưng, Tiên Hải và các đặc khu Phú Quốc, Thổ Châu thuộc vùng II, áp dụng mức lương tối thiểu 5,08 triệu đồng/tháng. Các địa bàn như phường Tân Châu, Long Phú; các xã Tân An, Châu Phong, Vĩnh Xương, Châu Phú, Mỹ Đức, Vĩnh Thạnh Trung, Bình Mỹ, Thạnh Mỹ Tây, An Châu, Bình Hòa, Cần Đăng, Vĩnh Hanh, Vĩnh An, Thoại Sơn, Óc Eo, Định Mỹ, Phú Hòa, Vĩnh Trạch, Tây Phú, Thạnh Lộc, Châu Thành, Bình An, Hòa Điền, Kiên Lương, Sơn Hải, Hòn Nghệ và đặc khu Kiên Hải thuộc vùng III, áp dụng mức 4,45 triệu đồng/tháng. Các xã, phường còn lại thuộc vùng IV áp dụng mức 4,04 triệu đồng/tháng.

Chị Ngô Mỹ Yên, ngụ xã Thạnh Lộc, làm công nhân Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang (xã Thạnh Lộc) cho biết: “Điều tôi mong đợi không chỉ là lương cơ bản tăng thêm mà còn là khả năng duy trì việc làm ổn định, có thu nhập đều đặn và được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định. Ngoài việc tăng lương, các khoản thưởng hay các chế độ đãi ngộ vẫn được giữ nguyên hoặc tăng, có công việc ổn định lâu dài thì tôi mới thực sự yên tâm gắn bó với doanh nghiệp”.

Bảo đảm quyền lợi khi tăng lương

Việc điều chỉnh này tạo cơ sở pháp lý để doanh nghiệp rà soát mức lương đang áp dụng, đồng thời giúp người lao động có căn cứ đối chiếu, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Một điểm đáng chú ý là Nghị định số 399/2026/NĐ-CP yêu cầu người sử dụng lao động rà soát các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế nội bộ để điều chỉnh phù hợp. Doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm và những chế độ khác theo quy định nhằm bù đắp phần chi phí phát sinh từ việc tăng lương tối thiểu.

Quy định này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm quyền lợi thực chất của người lao động bởi nếu lương cơ bản tăng nhưng các khoản hỗ trợ, phúc lợi bị cắt giảm tương ứng thì ý nghĩa cải thiện đời sống từ chính sách sẽ bị hạn chế.

Ở góc độ doanh nghiệp, việc tăng lương tối thiểu cũng đặt ra yêu cầu chủ động tính toán chi phí sản xuất, cân đối nguồn lực và nâng cao năng suất lao động. Đối với những ngành sử dụng nhiều người lao động như giày dép, may mặc, chế biến nông, thủy sản, chi phí nhân công là một yếu tố quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Dù vậy, thu nhập và phúc lợi được bảo đảm là điều kiện để giữ chân người lao động có tay nghề, giảm biến động nhân sự, tạo sự gắn bó giữa công nhân và doanh nghiệp. Khi người lao động yên tâm làm việc, doanh nghiệp cũng có thêm điều kiện ổn định sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh.

Chị Hạ Thị Hồng Phúc - công nhân Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG Kiên Giang, xã Thạnh Lộc nói: “Niềm vui tăng lương đôi khi rất giản dị, có thêm một khoản dành cho bữa ăn gia đình, thêm tiền mua sách tập cho con hoặc tích góp phòng lúc khó khăn. Khi tiền lương được cải thiện, tôi có thêm niềm tin và động lực gắn bó lâu dài với công việc”.

Để chính sách đi vào cuộc sống, bên cạnh sự chủ động của doanh nghiệp, cần thêm vai trò giám sát, tuyên truyền và hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, cơ quan chức năng. Người lao động cần được thông tin rõ về mức lương tối thiểu áp dụng tại địa bàn làm việc, cách tính tiền lương và những quyền lợi được bảo đảm.