Công nhận Ninh Phước là đô thị loại III

Ngày 27-10, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 3775/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị Ninh Phước thuộc tỉnh Khánh Hòa là đô thị loại III.

Một góc Ninh Phước.

Theo quyết định, phạm vi ranh giới công nhận đô thị Ninh Phước là toàn bộ ranh giới đơn vị hành chính xã Ninh Phước, có tổng diện tích tự nhiên 65,357km²; dân số năm 2025 là 71.039 người.

Việc công nhận đô thị Ninh Phước là đô thị loại III được thực hiện trên cơ sở Nghị định số 35/2026/NĐ-CP ngày 22-1-2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết về phân loại đô thị; Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 15-10-2026 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án công nhận xã Ninh Phước thuộc tỉnh Khánh Hòa là đô thị loại III và đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 12134/TTr-SXD ngày 26-10-2026.

UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND xã Ninh Phước và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định kể từ ngày ký.