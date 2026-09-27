Công nhân, người lao động 'chia sẻ giọt máu hồng'

Công nhân, người lao động hiến máu tình nguyện sáng 27-9

Chương trình thu hút gần 300 đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động đến từ nhiều công đoàn cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia.

Từ sáng sớm, đông đảo đoàn viên, người lao động có mặt đăng ký hiến máu. Nhiều người cho biết, đây không chỉ là hoạt động nhân đạo ý nghĩa mà còn là dịp để bản thân được đóng góp, giúp các bệnh nhân đang cần máu để điều trị và cấp cứu.

Nhằm bảo đảm an toàn cho người hiến máu cũng như chất lượng nguồn máu tiếp nhận, trước đó, tất cả tình nguyện viên đều được khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe. Tùy theo thể trạng, mỗi người hiến từ 350-450ml máu.

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Kết thúc chương trình, ban tổ chức tiếp nhận được 285 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM.

Mỗi tình nguyện viên hiến từ 350-450ml máu