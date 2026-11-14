Công nhân lắp ráp tiết lộ lý do khiến sản lượng tiêm kích Su-57 tăng vọt

Một công nhân vận hành máy tiện tại Tổ hợp chế tạo hàng không KnAAZ đã nói về bí quyết giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất tiêm kích tàng hình thế hệ năm Su-57 Felon.

Cụ thể, tại nhà máy Komsomolsk on Amur (KnAAZ) - nơi sản xuất máy bay chiến đấu Su-57 và Su-35S, việc chế tạo các linh kiện hàng không đã được đẩy nhanh đáng kể. Điều này có được là nhờ vào một trung tâm gia công với các máy tiện 5 trục thế hệ mới.

Theo công nhân Timofey Kostin - một thợ vận hành máy tiện tại Nhà máy KnAAZ, trước đây mỗi chi tiết gia công phải trải qua nhiều máy móc và công đoạn xử lý khác nhau. Tuy nhiên giờ đây một phần công việc này được thực hiện chỉ bởi một khu vực gia công duy nhất.

Người thợ cho biết, điều này cho phép loại bỏ một số thao tác gồm phay, khoan và thậm chí cả gia công cơ khí. Ít công đoạn chuyển tiếp hơn đồng nghĩa với việc sản xuất chi tiết hoàn thiện nhanh hơn.

Người thợ tiện trong dây chuyền sản xuất máy bay đã khen ngợi thiết bị mới một cách đơn giản và ngắn gọn: "Chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian nhờ chiếc máy này".

Ngoài ra ông Kostin cũng ghi nhận việc giảm tiêu thụ năng lượng ở mức đáng kể, tuy vậy mức giảm chi phí chính xác và số phút hoặc giờ tiết kiệm cho mỗi thao tác vẫn chưa được nêu rõ.

Trong một nhà máy sản xuất máy bay, không chỉ quá trình gia công kim loại mà còn cả những công đoạn diễn ra giữa các bước là rất quan trọng, bởi vì chi tiết cần được vận chuyển, lắp đặt và chuẩn bị cho bước tiếp theo.

Khi nhiều nhiệm vụ được thực hiện bởi một thiết bị duy nhất, chuỗi công đoạn trong dây chuyền lắp ráp sẽ được rút ngắn, từ đó giúp đẩy nhanh tiến độ sản xuất tổng thể.

Tuy vậy cần nhấn mạnh, máy móc thông minh thuộc thế hệ mới không làm cho kiến ​​thức chuyên ngành trở nên thừa thãi, khi ông Kostin đặc biệt nhấn mạnh vai trò của quá trình gia công thủ công.

"Nếu không có hiểu biết cơ bản, rất khó để hiểu được điều gì đang xảy ra với một chi tiết, ngay cả khi sử dụng các công nghệ tiên tiến. Những nút bấm chỉ là công cụ, con người vẫn cần phải hiểu công việc đang diễn ra", người thợ lành nghề nói rõ.

Việc nâng cấp thiết bị là một phần của chương trình mở rộng sản xuất tại tổ hợp KnAAZ. Nhà máy đã kín lịch sản xuất đến năm 2030. Vào tháng 10/2026, đã có thông báo rằng việc xây dựng buồng thứ ba để phủ lớp hấp thụ radar bằng hệ thống robot đã hoàn thành.

Hiện tại, Nga đang tích cực chào bán tiêm kích Su-57E cho Ấn Độ và cả bản hai chỗ ngồi Su-57D, kèm theo đó là giấy phép lắp ráp tại chỗ. Để đáp ứng những đơn hàng nước ngoài, việc đẩy nhanh tiến độ chế tạo là yếu tố quan trọng mang tính sống còn.