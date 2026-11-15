Công nhân lao động hào hứng tham gia ngày hội pháp luật

Công nhân lao động được tư vấn pháp luật miễn phí thông qua hội nghị.

Hội nghị được tổ chức tại Trường tiểu học An Thạnh, phường Thuận An, TP.HCM. Tham dự hội nghị có khoảng 700 công nhân lao động, người dân và doanh nghiệp ở phường Thuận An, TP.HCM.

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP.HCM đã phổ biến những nội dung pháp luật đến toàn thể người dân ở phường Thuận An nói riêng và người dân trên thành phố nói chung.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP.HCM cũng thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện là chủ trọng đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đó xác định người dân và doanh nghiệp là trọng tâm, là chủ thể quyết định.

Lãnh đạo phường Thuận An trao quà khuyến học cho con em công nhân lao động.

Chủ động đẩy mạnh tuyên truyền thông chính sách ngay từ ban đầu nhất là các chính sách tác động đến người dân như đất đai, nhà ở, đầu tư lao động và an sinh xã hội nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội.

Công tác tổ chức pháp luật phải hướng mạnh về cơ sở, việc xây dựng chính sách pháp luật cần gắn với quá trình triển khai thực hiện. Phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết dân tộc ngay tại các tổ dân phố, khu phố.

Toàn bộ người dân tham dự hội nghị cũng được tham gia chương trình đố vui pháp luật. Ngoài ra, các bàn tư vấn pháp luật miễn phí cũng được đặt tại hội nghị để hỗ trợ pháp lý cho công nhân lao động về các vấn đề như hôn nhân, chính sách việc làm, BHXH...

Khoảng 700 công nhân lao động, người dân và doanh nghiệp tham dự hội nghị.

Hội nghị cũng đã trao giải 2 cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Hiến pháp; các Nghị quyết của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 66-NQ/TW, Nghị quyết số 09-NQ/TW và Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16” trên địa bàn TP.HCM và Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước” trên địa bàn TP.HCM.

Tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học bổng cho con em người lao động trên địa bàn. Tôn vinh, nhân rộng gương sáng chấp hành pháp luật tiêu biểu trên địa bàn phường Thuận An.