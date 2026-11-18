Tại hội nghị, người lao động cùng theo dõi clip bài phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tại Lễ phát động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm”. Bài phát biểu đã cảnh tỉnh về những hệ lụy của ma túy, đồng thời đề nghị các cấp công đoàn phải luôn đồng hành cùng người lao động. Thông điệp được lan tỏa mạnh mẽ là: "Nói không với ma túy để nói có với một cuộc đời tốt đẹp hơn".

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hải

Cũng tại chương trình, người lao động được phổ biến, hướng dẫn cách nhận diện các loại ma túy mới núp bóng tinh vi dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử và các thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo công nhân.

Ngay sau phần chia sẻ pháp luật là tiểu phẩm "Chuyện về quê" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an phối hợp xây dựng. Qua câu chuyện của những người công nhân trong tiểu phẩm, chương trình khuyến cáo người lao động phải luôn bình tĩnh, cảnh giác cao độ và xử lý khôn khéo trước những thủ đoạn tinh vi của, trá hình của tội phạm ma túy.

Đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Kingmaker III (Việt Nam) Footwear cũng đã ký cam kết hưởng ứng chiến dịch với các nội dung trọng tâm: Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy; tuyệt đối không sử dụng, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán trái phép chất ma túy; nâng cao cảnh giác, không nhận vận chuyển hay cất giữ hộ hàng hóa, đồ vật không rõ nguồn gốc; tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy; nhắc nhở gia đình và đồng nghiệp tránh xa ma túy; kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.