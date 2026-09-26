Công nhận kết quả, trao giải Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2026

Theo đó, Ban tổ chức công nhận và sẽ trao 8 giải tập thể, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì và 5 giải ba; 11 giải cá nhân, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Theo thể lệ cuộc thi, giải cá nhân: giải nhất 5 triệu đồng, giải nhì 3 triệu đồng, giải ba 2 triệu đồng và giải khuyến khích 1 triệu đồng; đối với giải tập thể: giải nhất trị giá 10 triệu đồng, giải nhì 7 triệu đồng, giải ba 5 triệu đồng.

Danh sách các cá nhân đạt giải Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2026. Ảnh: An Nhơn

Bên cạnh tiền thưởng, Ban tổ chức cuộc thi sẽ tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt giải nhì, giải ba và giải khuyến khích. Đối với tập thể, cá nhân đạt giải nhất, Ban tổ chức sẽ trình Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai xem xét tặng bằng khen theo quy định. Lễ trao giải dự kiến được tổ chức trong tháng 11-2026.

Danh sách các tập thể đạt giải Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2026. Ảnh: An Nhơn

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2026 nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên, sinh viên và nhân dân trên địa bàn thành phố tìm hiểu, tiếp cận các quy định pháp luật. Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025-2030”, đồng thời duy trì hình thức thi trực tuyến như một phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cuộc thi cũng góp phần đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với người dân, nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng pháp luật và hình thành thói quen sống, làm việc theo pháp luật; thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11).