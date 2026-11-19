Việc công nhận Hội đồng quản lý nhằm kiện toàn tổ chức quản lý, tạo cơ sở để Quỹ tiếp tục triển khai các hoạt động vận động nguồn lực, hỗ trợ và chăm lo đời sống nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố. Hoạt động của Quỹ có ý nghĩa trong việc huy động sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng nhằm góp phần cải thiện điều kiện sống, hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các gia đình chịu ảnh hưởng lâu dài bởi chất độc hóa học.

Theo đó, Hội đồng quản lý gồm 3 thành viên: ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, giữ chức Chủ tịch Hội đồng; ông Trà Thanh Lành, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng; ông Đặng Công Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng, thành viên Ban Kiểm tra Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, là thành viên Hội đồng.

Quyết định công nhận Hội đồng quản lý nhiệm kỳ 2026 - 2031 là bước kiện toàn bộ máy quản lý Quỹ, góp phần duy trì các hoạt động an sinh xã hội, phát huy sự quan tâm, trách nhiệm của cộng đồng đối với nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố.