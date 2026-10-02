Công nhân gấp rút hoàn thiện 'dải lụa' uốn lượn quanh Hồ Gươm

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), UBND phường Hoàn Kiếm trang trí không gian nghệ thuật quanh Hồ Hoàn Kiếm với chủ đề “Dải lụa ký ức”.

Không gian được tổ chức tạm thời tại khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ phía Tây Hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ, phía Tây Nam Tháp Rùa. Điểm nhấn là tuyến cầu cạn uốn lượn kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương nghệ thuật, tạo thêm không gian để người dân, du khách đi bộ, tham quan và chụp ảnh.

Theo phương án thiết kế, tuyến đi bộ được tạo hình mảnh, uốn theo khu vườn ven hồ như một dải lụa len giữa những thân cây. Thay vì chạy theo một trục thẳng, cầu chuyển hướng theo cây xanh hiện hữu, tạo ra nhiều góc tiếp cận khác nhau với cảnh quan Hồ Gươm.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News chiều 2/10, hàng chục công nhân khẩn trương thi công các hạng mục của công trình.

Một số đoạn cầu đã hoàn thiện những phần cơ bản, trong đó sàn gỗ được lắp đặt dọc tuyến.

Tại khu vực khung gương nghệ thuật, phần khung đã cơ bản hoàn thành.

Các tấm gương dự kiến được lắp đặt trong những ngày tới, kết hợp với hệ thống chiếu sáng để hoàn thiện không gian theo phương án thiết kế.

Ông Hoàng Long, một người dân thường xuyên đi bộ quanh Hồ Gươm, cho biết, sự xuất hiện của tuyến cầu khiến cảnh quan quen thuộc có thêm điểm mới. Những công trình được bố trí hợp lý có thể tạo thêm nơi dừng chân thay vì người dân chỉ đi một vòng quanh hồ rồi rời đi. “Ngày nào tôi cũng đi bộ quanh hồ nên nhìn thấy sự thay đổi khá rõ. Tuyến cầu uốn lượn giữa cây xanh trông khá lạ so với cảnh quan trước đây. Nếu làm hài hòa với cây cối và mặt nước, tôi nghĩ đây sẽ là một điểm lý tưởng để mọi người dừng lại ngắm cảnh, chụp ảnh”, ông Long chia sẻ.

“Hồ Gươm vốn đã rất quen thuộc với người dân, nhưng có thêm những điểm mới để tham quan cũng thú vị. Tôi đang chờ lúc công trình hoàn thiện, nhất là buổi tối khi hệ thống chiếu sáng được bật lên”, bà Nga, ở phường Hoàn Kiếm nói.

Công nhân gấp rút hoàn thiện cầu cạn uốn lượn tại Hồ Hoàn Kiếm chiều 2/10.

Theo quan sát, tuyến cầu được nâng nhẹ khỏi mặt đất và bố trí phía trên tầng cây thấp, các thảm cỏ. Cách tổ chức này theo phương án thiết kế nhằm hạn chế tác động trực tiếp đến khu vực rễ của những cây lớn, đồng thời duy trì sự liên tục của cảnh quan bên dưới.

Ở một số đoạn, tuyến cầu đổi hướng hoặc mở ra khoảng nhìn về phía mặt nước và Tháp Rùa. Các vị trí chuyển hướng cũng được thiết kế thành những khoảng dừng, nơi người dân và du khách có thể đứng quan sát, trò chuyện hoặc chụp ảnh.

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết công trình không hướng tới việc tạo thêm một biểu tượng mới tại Hồ Gươm mà tập trung mở ra những góc nhìn và cách trải nghiệm khác trong không gian vốn quen thuộc với người dân Hà Nội.

“Dải lụa ký ức” được thực hiện theo hướng tạm thời. Không gian dự kiến phục vụ người dân, du khách từ ngày 8/10 đến hết 2/12/2026. Sau thời gian này, các hạng mục sẽ được tháo dỡ, hoàn trả khu vực về trạng thái thường nhật. Kinh phí thực hiện được cho biết là nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách.