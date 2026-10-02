Công nhân 'đội nắng, thắng mưa' thi công đê kè tại siêu dự án ở TP.HCM

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày đầu tháng 10, trên công trường các đoạn đê, kè thuộc dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Công nhân đang khẩn trương hoàn thiện phần sau kè, thảm đá phía trước kè; hoàn thiện nhà cống 2M, cảnh quan dọc tuyến, lắp đặt lan can và các thiết bị cơ điện, điều khiển và giám sát (MEPP).

Các hạng mục còn lại cũng được triển khai đồng thời, trong đó có việc đồng bộ hệ thống điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA), lắp đặt cửa van cho cống 2M và các cống nhỏ dưới đê theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Bảy, một công nhân đang làm việc tại công trường, cho biết đây là giai đoạn chạy nước rút nên lực lượng thi công phải làm việc với cường độ cao.

“Những ngày này TP.HCM thời tiết thất thường, lúc nắng, lúc mưa nên anh em công nhân cũng tranh thủ làm việc để đưa dự án về đích đúng tiến độ. Nhìn lại quãng thời gian thi công đến bây giờ, khi dự án đã gần về đích, không chỉ riêng tôi mà các anh chị công nhân đều rất vui mừng vì đã góp một phần công sức nhỏ bé của mình tại dự án lớn của Thành phố”, ông Bảy nói.

Theo Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam, chủ đầu tư dự án, hạng mục đê, kè hiện đạt khoảng 96% tiến độ. Các đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện những phần việc còn lại, hướng tới vận hành đồng bộ với hệ thống kiểm soát triều của toàn dự án.

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1 được triển khai nhằm kiểm soát ngập do triều cường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và điều tiết mực nước trong hệ thống sông, kênh, rạch tại khu vực được kiểm soát.

Theo quy mô, dự án gồm 6 cống kiểm soát triều lớn có khẩu độ từ 40-160 m, gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định; cùng 2 cống nhỏ là Cầu Kinh và Bà Bướm, có khẩu độ từ 10-25 m.

Với các cống kiểm soát triều, chủ đầu tư cho biết nhiều hạng mục chính hiện đạt từ 94-99% tiến độ. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện phần việc còn lại và dự kiến vận hành thử từng cống trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11/2026.

Cụ thể, cống Bến Nghé đã đạt 100% tiến độ, được nghiệm thu và bàn giao. Cống Tân Thuận đạt 96%, dự kiến vận hành thử trong tháng 10/2026; cống Phú Xuân đạt 96%, dự kiến vận hành thử trong tháng 10/2026.

Cống Mương Chuối đạt 94%, dự kiến vận hành thử tháng 11/2026. Cống Cây Khô đạt 94%, dự kiến vận hành thử tháng 10/2026; cống Phú Định đạt 95%, dự kiến vận hành thử tháng 11/2026. Hai cống nhỏ Cầu Kinh và Bà Bướm hiện đạt khoảng 96% tiến độ.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần kiểm soát triều cường, chủ động điều tiết mực nước trong hệ thống sông, kênh, rạch; hỗ trợ tiêu thoát nước mưa trong điều kiện mưa lớn kết hợp triều cường.

Dự án cũng hướng tới hạn chế xâm nhập mặn vào hệ thống kênh, rạch trong phạm vi kiểm soát, góp phần cải thiện môi trường nước, chỉnh trang cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng không gian sống cho người dân.