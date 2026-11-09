Công nhận điểm du lịch Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Bản Khun

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh giao UBND xã Bằng Lang, đơn vị quản lý điểm du lịch và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm bảo vệ, phát triển tài nguyên du lịch; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc; bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và an toàn cho khách du lịch; tạo điều kiện thuận lợi để du khách tham quan, trải nghiệm và bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào hoạt động du lịch.

Cùng với đó, địa phương và đơn vị quản lý cần duy trì các điều kiện công nhận điểm du lịch; tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng đặc trưng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và bảo vệ cảnh quan, môi trường.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung trên và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch đối với điểm du lịch được công nhận.