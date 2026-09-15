Công nhân Công ty than Nam Mẫu tử vong trong ca làm việc

Các cơ quan chức năng đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định của pháp luật. (Ảnh: Đức Dương)

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra trong ca 3 ngày 14/9/2026, tại khu vực lò đầu lò chợ I-6A-19 (mức -60/-50) thuộc Phân xưởng Khai thác 11, Công ty Than Nam Mẫu - TKV. Nạn nhân là anh H.V.T (SN 1991), thợ bậc 2/5 hiện là công nhân khai thác mỏ hầm lò, đào chống lò thuộc Phân xưởng Khai thác 11.

Thời điểm xảy ra tai nạn, công nhân H.V.T làm cùng nhóm với công nhân N.X.V thực hiện nhiệm vụ củng cố khấu giá, kiêm tự đảm nhiệm công tác vận chuyển vật tư.

Đến khoảng 05h15 ngày 15/9, trong quá trình đi lại tại khu vực lò đầu lò chợ I-6A-19, công nhân H.V.T bất ngờ gục ngã và bất tỉnh. Ngay sau đó, anh T được sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí nhưng đã tử vong.

Hiện, các cơ quan chức năng đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định của pháp luật.