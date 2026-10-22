Công nhân có thêm sân chơi văn hóa, thể thao ngay từ tháng 11

Tại Công ty TNHH TOTO Việt Nam, Công đoàn công ty thường xuyên tổ chức sân chơi thể thao cho người lao động. Ảnh: PV

Theo hướng dẫn số 19/HD-TLĐ, ngày hội được tổ chức hằng năm trong tháng 11, tập trung cao điểm từ ngày 18 đến 24-11, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Hoạt động được triển khai rộng khắp trong các cấp công đoàn, theo hướng thiết thực, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, đồng thời là chủ thể tham gia và sáng tạo văn hóa.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ lựa chọn, phối hợp với một liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương hoặc công đoàn tổng công ty trực thuộc để tổ chức ngày hội cấp Tổng Liên đoàn. Mỗi liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc phải tổ chức ít nhất một hoạt động quy mô cấp tỉnh, ngành.

Ở cơ sở, công đoàn xã, phường, đặc khu phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tổ chức hoạt động phù hợp, có thể kết hợp với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Công đoàn khu công nghiệp và công đoàn cơ sở doanh nghiệp được khuyến khích tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao, vận động người sử dụng lao động cùng tham gia hỗ trợ.

Điểm nổi bật là ngày hội không chỉ dừng ở các chương trình văn nghệ, thể thao mà còn mở rộng cơ hội để công nhân trực tiếp trải nghiệm, thụ hưởng các giá trị văn hóa. Công đoàn sẽ phối hợp với bảo tàng, thư viện, di tích, rạp chiếu phim, nhà hát, trung tâm văn hóa - thể thao và doanh nghiệp vận động miễn, giảm giá vé, phí dịch vụ hoặc có chính sách ưu đãi dành cho đoàn viên, người lao động.

Tùy điều kiện từng địa phương, đơn vị, công nhân có thể tham gia liên hoan văn nghệ, trình diễn dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, giới thiệu ẩm thực, làng nghề truyền thống; giao lưu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, chạy bộ, kéo co và các môn thể thao phù hợp. Người lao động xa quê được khuyến khích giới thiệu văn hóa quê hương, giao lưu giữa các vùng miền, thế hệ và dân tộc, góp phần tăng sự gắn kết trong cộng đồng.

Đối tượng được quan tâm là công nhân trực tiếp sản xuất, lao động nữ, lao động trẻ, lao động di cư và người làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu nhà trọ - những nhóm có thể gặp khó khăn trong tiếp cận các hoạt động văn hóa, giải trí.

Bên cạnh đó, các chương trình tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe tinh thần, tuyên truyền an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cũng được khuyến khích tổ chức. Công đoàn sẽ tôn vinh công nhân có sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, có thành tích trong học tập và đóng góp cho tập thể, cộng đồng; đồng thời thúc đẩy xây dựng môi trường làm việc văn minh, an toàn, xanh, sạch, đẹp.

Một nội dung mới đáng chú ý là đưa kỹ năng số vào hoạt động văn hóa công nhân. Các cấp công đoàn có thể tổ chức hướng dẫn chương trình “Bình dân học vụ số”, kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, lừa đảo trên mạng, sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm; khuyến khích công nhân sáng tạo ảnh, video ngắn, sản phẩm số kể về nghề nghiệp, đời sống và khát vọng phát triển.

Ngày hội còn hướng đến gia đình công nhân và cộng đồng nơi cư trú thông qua các hoạt động dành cho con công nhân, giao lưu gia đình, sinh hoạt tại khu nhà trọ; kết hợp thăm hỏi, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp hoặc bệnh hiểm nghèo.

Thông qua ngày hội, tổ chức Công đoàn kỳ vọng đưa các hoạt động văn hóa đến gần hơn với người lao động, không chỉ tạo sân chơi sau giờ làm việc mà còn khơi dậy tinh thần sáng tạo, bồi đắp bản sắc văn hóa công nhân, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.