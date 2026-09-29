Công nhân cao-su Phước Hòa tranh tài Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ

Ban tổ chức trao giải nhất đồng đội Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao-su Công ty cổ phần Cao-su Phước Hòa. (Ảnh: A.T)

Ngày 29/9, tại xã Bắc Tân Uyên (Thành phố Hồ Chí Minh), Công ty cổ phần Cao-su Phước Hòa tổ chức Lễ khai mạc Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao-su lần thứ 26. Sự kiện quy tụ 42 thí sinh xuất sắc tiêu biểu đại diện hơn 1.450 lao động khai thác cao-su trực tiếp tại các đơn vị.

Hội thi năm nay tiếp tục là phong trào thi đua trọng tâm nhằm nâng cao tay nghề, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật khai thác mủ cao-su và nâng cao năng suất lao động.

Thí sinh thực hiện phần thi thực hành cạo mủ cao-su tại vườn cây. (Ảnh: A.T)

Các thí sinh trải qua ba phần thi gồm lý thuyết, dịch vụ và thực hành trực tiếp tại vườn cây. Việc duy trì quy chuẩn kỹ thuật cạo mủ không chỉ giúp tối ưu lượng mủ thu hoạch mà còn trực tiếp bảo vệ mặt cạo, duy trì tuổi thọ và chất lượng tài sản vườn cây trong dài hạn.

Phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc, ông Huỳnh Kim Nhựt, Chủ tịch Công ty cổ phần Cao-su Phước Hòa nhấn mạnh: Trong dòng chảy chuyển đổi số và mục tiêu tăng trưởng bền vững hiện nay, người lao động cao-su Phước Hòa không chỉ giỏi về kỹ thuật truyền thống mà còn là lực lượng tiên phong trong việc nâng cao năng suất, tối ưu hóa chi phí và thích ứng nhanh chóng với các phương thức quản trị hiện đại.

Phong trào Luyện tay nghề-Thi thợ giỏi giúp công nhân nâng cao năng suất, bảo đảm chất lượng sản phẩm chuẩn quốc tế, đồng thời tạo đòn bẩy xây dựng tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động.

Đánh giá về ý nghĩa phong trào, ông Trương Minh Trung, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam cho biết: Hội thi không chỉ là cuộc thi chuyên môn mà là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuẩn hóa quy trình khai thác, bảo vệ vườn cây và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bền vững.

Việc kiểm tra tay nghề định kỳ gắn với sản lượng đã đưa phong trào thi đua đi vào nếp sinh hoạt lao động hằng ngày, góp phần duy trì thu nhập cho người lao động và củng cố truyền thống của ngành cao-su.

Ban tổ chức trao giải nhất cá nhân cho thí sinh Phan Thị Lục. (Ảnh: A.T)

Năm 2026, ngành cao-su đối mặt nhiều khó khăn do diễn biến thời tiết phức tạp và áp lực thiếu hụt lực lượng lao động khoảng 10% so với nhu cầu. Dù vậy, tính đến ngày 26/9/2026, Công ty cổ phần Cao-su Phước Hòa đã khai thác đạt 8.462 tấn mủ, tương đương 64,8% kế hoạch năm, cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Dự kiến năm 2026, công ty đạt hơn 2.080 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt xa kế hoạch đặt ra đầu năm. Kết quả này phản ánh sự nỗ lực duy trì nhịp độ sản xuất và hiệu quả từ công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật cho công nhân.

Kết thúc các phần thi, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao. Trong đó, giải Nhất cá nhân trị giá 30 triệu đồng được trao cho thí sinh Phan Thị Lục thuộc Đội sản xuất Hội Nghĩa; giải Nhất tập thể trị giá 20 triệu đồng thuộc về Công ty Cao-su Phước Hòa Kampong Thom.