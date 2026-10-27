Công nhận Cam Lâm là đô thị loại III

Ngày 27-10, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 3776/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị Cam Lâm thuộc tỉnh Khánh Hòa là đô thị loại III.

Một góc Cam Lâm.

Theo quyết định, phạm vi ranh giới công nhận đô thị Cam Lâm là toàn bộ ranh giới đơn vị hành chính xã Cam Lâm, có tổng diện tích tự nhiên 167,27km². Dân số năm 2025 là 95.739 người.

Quyết định được ban hành trên cơ sở Nghị định số 35/2026/NĐ-CP ngày 22-1-2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết về phân loại đô thị; Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 15-10-2026 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án công nhận xã Cam Lâm thuộc tỉnh Khánh Hòa là đô thị loại III và đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 12135/TTr-SXD ngày 26-10-2026.

UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND xã Cam Lâm và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định kể từ ngày ký.