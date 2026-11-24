Vương Chí Long, một chàng trai sinh sau năm 1990 ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, từng làm công nhân dây chuyền sản xuất. Nhờ niềm đam mê máy tính và sự kiên trì theo đuổi nghề sửa chữa, anh đã xây dựng được cơ sở kinh doanh riêng, thu hút lượng khách hàng lớn trên toàn quốc, trang QQ đưa tin.

Hiện tài khoản video ngắn của Vương Chí Long có gần 3 triệu người theo dõi. Mỗi tháng, cửa hàng của anh tiếp nhận gần 1.000 chiếc laptop gửi từ nhiều địa phương. Doanh thu giao dịch hằng năm vượt 8 triệu nhân dân tệ (khoảng 30,91 tỷ đồng).

Đáng chú ý, khách hàng của anh không chỉ ở Trung Quốc mà còn đến từ Mỹ, Nhật Bản và Canada.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Vương Chí Long từng làm nhân viên bán hàng qua điện thoại, sau đó vào làm tại một nhà máy điện tử ở Ninh Ba. Công việc lặp đi lặp lại trên dây chuyền khiến anh dần muốn tìm hướng đi khác.

Năm 2012, anh quyết định nghỉ việc, bắt đầu học nghề sửa chữa máy tính tại một cửa hàng nhỏ. Ban ngày làm việc, ban đêm anh nghiên cứu tài liệu kỹ thuật trên mạng, nhiều hôm thức đến khuya.

Anh còn đến một cơ sở sửa chữa chuyên nghiệp ở Thâm Quyến học tập và thực hành trong 3 tháng. Tuy nhiên, khi bắt đầu tự sửa máy, anh vẫn gặp không ít khó khăn.

“Sau khi học xong khóa đào tạo, khi thực sự được giao một chiếc máy tính, tôi vẫn không biết phải bắt đầu từ đâu”, anh nhớ lại.

Chàng công nhân 9X đam mê nghề sửa máy tính, giúp anh đổi đời. Ảnh: QQ

Vương Chí Long phải tìm hiểu trên các diễn đàn chuyên ngành, tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước, từng bước kiểm tra và xác định nguyên nhân hỏng hóc.

Năm 2015, anh mở cửa hàng đầu tiên trong căn nhà thuê. Dù làm việc vất vả, thu nhập sau khi trừ chi phí thuê mặt bằng, điện nước và sinh hoạt vẫn không đáng kể.

Năm 2018, Vương Chí Long trở về quê nhà ở huyện Thường Sơn. Nhận thấy video ngắn đang phát triển mạnh, anh bắt đầu ghi lại quá trình kiểm tra và sửa chữa máy tính rồi đăng tải lên mạng.

Thay vì chỉ quay những thao tác kỹ thuật khô khan, anh biến việc tìm lỗi máy tính thành những câu chuyện giống như một cuộc điều tra phá án. Cách làm này nhanh chóng thu hút người xem. Chỉ trong khoảng 1 năm, tài khoản của anh đã có thêm 1 triệu người theo dõi.

Từ một cửa hàng nhỏ ở vùng quê, công việc của Vương Chí Long ngày càng phát triển. Máy tính hỏng được gửi đến liên tục, nhiều trường hợp từng qua 3-4 cửa hàng sửa chữa nhưng vẫn chưa khắc phục được.

Theo anh, gần một nửa số máy tiếp nhận là những trường hợp hỏng hóc phức tạp. Có chiếc từng bị thợ khác kết luận không thể sửa.

“Những lỗi này thường rất khó phát hiện. Khi tìm ra nguyên nhân và sửa được máy, tôi thực sự cảm thấy vui và có thành tựu”, anh chia sẻ.

Sau hơn 10 năm theo nghề, Vương Chí Long đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Chỉ cần khách hàng mô tả sơ bộ tình trạng máy, anh có thể xác định phạm vi cần kiểm tra.

Dù công việc ngày càng phát triển, anh vẫn thường làm đến 2-3h sáng khi gặp những chiếc máy khó sửa.

Vương Chí Long cho rằng nghề kỹ thuật không có con đường tắt. Muốn tiến bộ, người làm nghề phải kiên trì nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm và không ngừng nâng cao tay nghề.