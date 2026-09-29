Công nhận 499 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Thu Phương

Chiều 29-9, Bộ Công Thương họp báo thông tin về Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam kỳ thứ 10 năm 2026.

Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho biết, sau quá trình xét chọn, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2136/QĐ-BCT công nhận 499 sản phẩm, của 227 doanh nghiệp, là sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Quá trình xét chọn được thực hiện chặt chẽ, khách quan và minh bạch. Đặc biệt, Cục phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước rà soát việc chấp hành pháp luật về thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, lao động, môi trường và các nghĩa vụ pháp lý liên quan trước khi đưa hồ sơ vào đánh giá, chấm điểm theo hệ thống tiêu chí.

Việc đánh giá còn được bổ sung bằng kết quả đánh giá độc lập về mức độ nhận biết thương hiệu, sức khỏe tài chính và xếp hạng tín dụng. Những nội dung cần làm rõ được xác minh, thẩm định thực tế và yêu cầu doanh nghiệp giải trình, bổ sung tài liệu.

Theo ông Hoàng Minh Chiến, điểm mới của kỳ xét chọn lần này là trọng số dành cho nhóm tiêu chí “Đổi mới, sáng tạo” được nâng từ 180 lên 300 điểm, trong tổng thang 1.000 điểm, tương đương 30%.

“Sự điều chỉnh cho thấy xây dựng thương hiệu trong giai đoạn mới không chỉ dựa trên chất lượng sản phẩm và vị thế thị trường, mà gắn chặt hơn với nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, tài sản trí tuệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực”, ông Chiến nói.

Các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận năm 2026 hoạt động trong nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng, như công nghệ số, viễn thông, tài chính – ngân hàng, hàng không, logistics, cơ khí chế tạo, điện – điện tử, vật liệu xây dựng, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dệt may, dược phẩm, hàng tiêu dùng và các lĩnh vực dịch vụ.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, đại diện Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa cho biết, lần thứ 5 liên tiếp công ty có 5 sản phẩm được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia. Để giữ vững kết quả này, doanh nghiệp tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng bao bì thân thiện với môi trường và phát triển các dòng sản phẩm không sử dụng chất bảo quản.

Cùng với đó, doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư khoa học - công nghệ trong sản xuất, chế biến và kiểm soát chất lượng; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng các nền tảng quản trị và AI từ sản xuất đến phân phối.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ, đã trải qua 23 năm triển khai với sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp.

Kiên định ba giá trị “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”, chương trình góp phần khơi dậy khát vọng xây dựng những thương hiệu mạnh, đưa trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo Việt Nam đến thị trường quốc tế.

Theo ông Lương Hoàng Thái, thương hiệu Việt đã có những bước tiến đáng tự hào. Brand Finance đánh giá, năm 2026, giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 462,279 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32/193 quốc gia được xếp hạng.

Giai đoạn 2020-2026, tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam tăng từ 42% lên 50%. Riêng trong Top 10 năm 2026, có 5 doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, chiếm khoảng 69,1% tổng giá trị của nhóm.

Tập đoàn Masan là một trong 227 doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia trong kỳ xét chọn lần thứ 10 này. Ảnh: Ngọc Ngân

Theo ban tổ chức, quy mô Chương trình cũng thay đổi rõ rệt sau hơn hai thập niên triển khai. Số doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia tăng từ 30 doanh nghiệp năm 2008 lên 190 doanh nghiệp năm 2024 và 227 doanh nghiệp năm 2026.

Việc công nhận sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam không phải là một giải thưởng. Thông qua hệ thống tiêu chí, Nhà nước lựa chọn các sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong, qua đó hình thành lực lượng doanh nghiệp tiêu biểu có khả năng lan tỏa các giá trị của Thương hiệu quốc gia trong cộng đồng doanh nghiệp và trên thị trường trong nước, quốc tế.

Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 được tổ chức vào ngày 16-10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, với quy mô khoảng 1.500 đại biểu và khách mời. Chủ đề của Lễ công bố năm nay là “Dòng chảy thương hiệu Việt”.