Công nhận 32 giải thưởng Cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật

Theo Quyết định số 2385/QĐ-BTC ngày 30/10/2026 của Ban Tổ chức, các giải cá nhân gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba, 11 giải Khuyến khích và 4 giải phụ. Các giải phụ dành cho thí sinh cao tuổi nhất, thí sinh nhỏ tuổi nhất, thí sinh là người khuyết tật và thí sinh là người dân tộc thiểu số có kết quả thi tốt.

Đối với giải tập thể, Ban Tổ chức trao giải cho 3 bộ, cơ quan ngang bộ và 6 tỉnh, thành phố tích cực triển khai, hưởng ứng Cuộc thi và có số người dự thi đông nhất.

Cuộc thi do Bộ Tư pháp tổ chức trong 45 ngày, từ ngày 20/8 đến hết ngày 3/10/2026, theo hình thức trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” trên Cổng Pháp luật quốc gia thu hút hơn 845 nghìn người tham gia. Ảnh: Thảo Mộc

Kết thúc Cuộc thi, hệ thống ghi nhận 845.348 người tham gia với 2.584.819 lượt dự thi, bình quân khoảng 57.440 lượt mỗi ngày. Số lượt dự thi gấp khoảng 21,5 lần Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Bộ, ngành Tư pháp" năm 2025. Trong đó, hơn 1,7 triệu lượt dự thi được thực hiện qua thiết bị di động, chiếm 65,9%, và hơn 880 nghìn lượt qua máy tính, chiếm 34,1%. Kết quả này cho thấy, thiết bị di động, đặc biệt là điện thoại thông minh, là phương tiện phổ biến để người dân tiếp cận và tham gia Cuộc thi.

Cuộc thi thu hút người tham gia thuộc đầy đủ 54 dân tộc Việt Nam. Cả 17/17 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và 34/34 tỉnh, thành phố đều có người dự thi. Bên cạnh đó, nhiều cơ quan, tổ chức ở Trung ương hưởng ứng tích cực, với hơn 2,5 nghìn người tham gia, hơn 9,3 nghìn lượt dự thi và hơn 2,6 nghìn bài thi đạt 190 điểm.

Tại các địa phương, cuộc thi nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai bài bản, đồng bộ, với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn. Những kết quả này phản ánh sự hưởng ứng rộng rãi của các bộ, ngành, địa phương và người dân đối với hoạt động tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật trên môi trường số.

Thông qua Cuộc thi, kiến thức pháp luật được truyền tải rộng rãi, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tìm hiểu và chấp hành pháp luật của người dân. Kết quả tổ chức cũng cho thấy hiệu quả của việc sử dụng Cổng Pháp luật quốc gia làm nền tảng triển khai các cuộc thi quy mô toàn quốc, mở rộng khả năng tiếp cận pháp luật, góp phần đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật và lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội.

Hoạt động tổng kết, trao giải sẽ được tổ chức tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 8/11/2026.