Công nhận 31 tác phẩm đoạt giải về sáng tác, biên soạn lời mới dân ca - bài chòi xứ Quảng
Sau gần 4 tháng phát động, Cuộc vận động sáng tác, biên soạn lời mới dân ca - bài chòi xứ Quảng năm 2026 do Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Đà Nẵng tổ chức đã nhận được 131 tác phẩm của các tác giả trong và ngoài thành phố tham gia.
Sau quá trình rà soát, đối chiếu với các quy định của thể lệ cuộc thi và chấm chọn, Ban tổ chức thống nhất công nhận 31 tác phẩm đoạt giải; trong đó có 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Mỗi tác phẩm là một đóng góp thiết thực trong việc kế thừa, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống, góp phần đưa dân ca - bài chòi xứ Quảng tiếp tục hiện diện trong đời sống văn hóa đương đại.
Lễ tổng kết, trao giải được tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/cong-nhan-31-tac-pham-doat-giai-ve-sang-tac-bien-soan-loi-moi-dan-ca-bai-choi-xu-quang-3357450.html