Công nhận 31 tác phẩm đoạt giải về sáng tác, biên soạn lời mới dân ca - bài chòi xứ Quảng

Hành trình đến Đất Mũi, Cà Mau, trong niềm háo hức, xúc động khi được đặt chân lên miền đất cực Nam Tổ quốc, còn đọng lại trong chúng tôi những ký ức ấm áp về bữa cơm đậm tình phương Nam ở Năm Căn. Đó là vị cua chắc thịt, tôm ngọt lành, cá kho đậm đà, nồi lẩu tỏa hương bên đĩa rau đồng nội… Hương vị của biển, rừng ngập mặn và đồng ruộng hòa quyện qua bàn tay người chế biến, khiến khách phương xa cảm nhận rõ hơn sự trù phú cùng tấm lòng thơm thảo của người dân Đất Mũi. Qua mỗi món ăn bình dị thắm đượm tình phương Nam, chúng tôi thấy miền đất cuối bản đồ thêm gần gũi, thân thương, nhân lên tình yêu Tổ quốc.