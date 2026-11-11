Cõng người già vượt đường lũ, công an đưa dân vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, chiều 10/11, trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân, người dân thôn Nước Lăng, xã Ba Xa, tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra khu vực núi phát hiện tại ngọn núi ở Tổ 4 A, thuộc thôn Nước Lăng bị nứt. Vị trí đất bị đứt gãy, nứt nẻ tại khu vực một quả đồi núi cao, gần dưới chân núi 53 khẩu đang sinh sống.

Công an xã Ba Xa cõng người già yếu ra khỏi vùng núi nứt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ba Xa đã huy động cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng vào thôn Nước Lăng. Tuy nhiên do mưa lớn, nước lũ đã cuốn trôi chiếc cầu tạm nối từ thôn Ba Ha – Mang Mu qua Nước Lăng. Thôn Nước Lăng bị cô lập hoàn toàn.

Công an xã Ba Xa phải đi đường vòng gần chục km từ xã Ba Vì qua thôn Nước Lăng. Với phương châm bảo đảm an toàn tính mạng của người dân là trên hết, bên cạnh những người trẻ lần lượt đưa qua đến nơi an toàn, Công an xã đã cõng người già yếu không thể đi được để vượt qua đoạn đường dài đến nơi an toàn tại Nhà văn hóa thôn Nước Lăng và ở tạm ghép với các hộ dân tổ 5.

Hiện nay, thời tiết trên địa bàn xã Ba Xa vẫn đang mưa lớn, nước lũ sông Re vẫn dâng cao, nhiều khu vực vẫn cô lập, lực lượng Công an xã Ba Xa tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, bám địa bàn, bố trí các Tổ công tác tại các thôn, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét; đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện và phương án ứng phó khi có tình huống phát sinh.