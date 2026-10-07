Công nghiệp, xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng

Họp báo thường kỳ Bộ Công thương ngày 7/10 tại Hà Nội. (Ảnh: Kim Dung)

Tại họp báo thường kỳ Bộ Công thương ngày 7/10 tại Hà Nội, ông Bùi Huy Sơn Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính cho biết trong 9 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất, thương mại và năng lượng nhìn chung duy trì xu hướng khả quan, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.

Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9 tăng 16,65% so với cùng kỳ và tăng 3,26% so tháng trước. Tính chung 9 tháng, IIP tăng 12,33%, sát kịch bản đề ra. Động lực chính là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng 12,93%. Tuy nhiên, tăng trưởng công nghiệp chưa đồng đều giữa các địa phương, do đó việc duy trì tốc độ tăng cao của ngành chế biến, chế tạo trong quý IV có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng hoàn thành mục tiêu cả năm.

Thị trường trong nước tiếp tục là bệ đỡ của tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 ước đạt 690,6 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đạt 5.925,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4%, vượt kế hoạch 9 tháng 1,4%.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng tăng 24,5%, riêng tháng 9 tăng 39,1%, mức cao nhất từ đầu năm. Khu vực FDI chiếm 80,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 29,2%; khu vực doanh nghiệp trong nước tăng 8,1%. Kim ngạch nhập khẩu 9 tháng tăng 36,7%, trong đó khoảng 90,5% là máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất trong nước và gia công hàng xuất khẩu.

Cùng với đó, an ninh năng lượng tiếp tục được bảo đảm. Điện sản xuất và nhập khẩu 9 tháng đạt 266,58 tỷ kWh, tăng 9,65% so cùng kỳ; hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống. Nguồn cung xăng dầu được bảo đảm, không để xảy ra đứt gãy trước biến động của giá dầu thế giới.

Thương mại điện tử tiếp tục phát triển, với 68% doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, vượt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, quy mô thị trường B2C tăng 19,5%, chưa đạt mục tiêu 20-22%.

Trong quý IV, Bộ Công thương xác định tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất công nghiệp; bảo đảm an ninh năng lượng; đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường; kích cầu tiêu dùng và phát triển thị trường trong nước. Đồng thời, ngành sẽ tăng tốc phát triển thương mại điện tử gắn với quản lý thị trường số, hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026.