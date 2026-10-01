Công nghiệp, xây dựng dẫn dắt kinh tế Đồng Nai tăng trưởng 2 con số

Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu của nền kinh tế, đóng góp lớn vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), giúp thành phố Đồng Nai đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Doanh nghiệp dệt may đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Theo Thống kê thành phố Đồng Nai, quý III/2026, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP tăng 10,21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,49%, đóng góp 6,94 điểm phần trăm, chiếm khoảng 67,93% mức tăng trưởng chung, tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu của nền kinh tế thành phố.

Khu vực dịch vụ tăng 9,51%, đóng góp 2,42 điểm phần trăm, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,69%, đóng góp 0,60 điểm phần trăm, tiếp tục duy trì sản xuất, bảo đảm nguồn cung nông sản và ổn định sinh kế cho người dân. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,08%, đóng góp 0,25 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng GRDP.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, GRDP thành phố Đồng Nai tăng 10,01% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,14%, đóng góp 6,59 điểm phần trăm, tương đương khoảng 65,82% mức tăng trưởng chung; khu vực dịch vụ tăng 8,98%, đóng góp 2,35 điểm phần trăm; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,82%, đóng góp 0,63 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,80%, đóng góp 0,44 điểm phần trăm.

“Kết quả này cho thấy các khu vực kinh tế đều duy trì tăng trưởng, trong đó công nghiệp và xây dựng đóng góp chủ yếu, tiếp đến là dịch vụ. Đây là cơ sở để thành phố tiếp tục tập trung thúc đẩy sản xuất công nghiệp, đầu tư xây dựng và phát triển dịch vụ trong những tháng cuối năm”, Thống kê thành phố Đồng Nai cho biết.

Theo số liệu thống kê, quy mô GRDP thành phố Đồng Nai 9 tháng năm 2026 theo giá hiện hành đạt 552.117 tỷ đồng, tăng thêm 66.594 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Xét theo khu vực kinh tế, giá trị tăng thêm của khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 40.726 tỷ đồng, chiếm phần lớn mức tăng quy mô GRDP; khu vực dịch vụ tăng thêm 17.461 tỷ đồng; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng thêm 5.058 tỷ đồng. Quy mô theo giá hiện hành được mở rộng, cùng với mức tăng trưởng theo giá so sánh đạt 10,01%, cho thấy nền kinh tế thành phố tiếp tục phát triển.

Về cơ cấu kinh tế 9 tháng năm 2026, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 55,31%; khu vực dịch vụ chiếm 26,41%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 11,90%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,38%.

Thống kê thành phố Đồng Nai cho rằng, cơ cấu này tiếp tục thể hiện vị trí chủ đạo của công nghiệp và xây dựng trong nền kinh tế thành phố Đồng Nai. Đồng thời, khu vực dịch vụ giữ vai trò hỗ trợ sản xuất, lưu thông hàng hóa và tiêu dùng; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản góp phần duy trì sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn.

Cũng thời gian này, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đồng Nai đạt 76.722 tỷ đồng, bằng 76,42% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, tăng 19,74% so cùng kỳ. Thu nội địa đạt 56.923,47 tỷ đồng, chiếm 74,19% tổng thu, tăng 20,37% so với cùng kỳ; thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu đạt 734,45 tỷ đồng, giảm 74,3% so với cùng kỳ.

Theo kết quả điều tra doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn thành phố Đồng Nai, trong quý III/2026 có 29,78% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh tốt hơn quý trước; 50% cho rằng tình hình ổn định và 20,22% nhận định khó khăn hơn.

Dự kiến đối với quý IV/2026, có 30,9% doanh nghiệp dự báo tình hình sẽ tốt hơn quý III; có 51,4% dự báo ổn định và 17,7% cho rằng sẽ khó khăn hơn.

“Tỷ lệ doanh nghiệp dự báo tốt lên cao hơn tỷ lệ dự báo khó khăn, cho thấy kỳ vọng về hoạt động sản xuất, kinh doanh trong quý IV/2026 của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có chuyển biến tích cực”, Thống kê thành phố Đồng Nai nhận định.

Theo UBND thành phố Đồng Nai, những tháng cuối năm, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các công trình, dự án.

Đồng thời, tăng cường phát triển thương mại, dịch vụ, mở rộng thị trường tiêu thụ, kích cầu tiêu dùng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngành dịch vụ. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh, theo dõi diễn biến thời tiết, bảo đảm nguồn cung nông sản và ổn định sản xuất. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên sẽ góp phần duy trì động lực tăng trưởng, tạo cơ sở thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội trong quý IV và cả năm 2026.